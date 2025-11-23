0-1. Rose Lavelle da al Gotham de Juan Carlos Amorós su segunda liga

El Gotham coronó un cierre de temporada épico al imponerse por 0-1 al Washington Spirit, del también español Adrián González, en la final disputada en San José (California).

Redacción Deportes (EE.UU.), 22 nov (EFE).- Un solitario gol de la internacional estadounidense Rose Lavelle dio este sábado al NJ/NY Gotham y a su entrenador, el español Juan Carlos Amorós, su segundo título de la National Women's Soccer League (NWSL).

Lavelle, campeona del mundo y olímpica con Estados Unidos, perforó la red del que fue su antiguo equipo en el minuto 80 con un potente y ajustado disparo desde fuera del área, asistida por la brasileña Bruninha.

"Bruninha me lo puso en bandeja. Solo tuve que empujarlo al fondo de la red. Pero sí, contenta de haberla metido", dijo Lavelle, elegida como 'MVP' de la final, al terminar el partido.

La historia se repite

Las jugadoras de Amorós se proclamaron campeonas tras acceder al 'play-off' desde la última plaza, igual que en 2023, siendo las únicas dos ocasiones en que ha ocurrido algo así en la NWSL.

En cuartos de final se deshicieron del Kansas City Current, máximo favorito al título tras haber completado una temporada histórica. Luego, en semifinales, el Gotham eliminó al campeón de 2024, el Orlando Pride.

Las victorias ante el Current, Pride y Spirit han teñido de épica el camino al título del equipo de Amorós, que este año también se proclamó campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Un gol que vale un título

La final de este sábado fue muy pareja: el Gotham dominó el primer tiempo y el Spirit el segundo, aunque ninguno de los equipos dispuso de oportunidades claras.

La española Esther González pudo adelantar al Gotham en el minuto 5, pero su gol fue anulado por claro fuera de juego.

Tuvieron que pasar otros 75 minutos para que Lavelle perforara la portería, aprovechando que Hal Hershfelt, lesionada, seguía en el campo y la dejó libre de marca; Hershfelt fue sustituida inmediatamente después.

Final amargo para el Spirit

El golpe fue especialmente doloroso para el Spirit, que disputaba su segunda final consecutiva de liga. Al igual que el año pasado frente al Pride, volvió a perder por 1-0.

El Gotham se convirtió en la bestia negra del Spirit este 2025. En cuatro enfrentamientos entre ambos, el balance fue de dos derrotas, dos empates y ningún gol en 360 minutos de juego.

La temporada fue compleja para el Spirit, que cambió de técnico a mitad de curso: González, hasta entonces segundo entrenador, asumió el mando tras la marcha de Jonatan Giráldez al OL Lyonnais de la liga francesa.

La final perdida podría no ser el único golpe para el Spirit. Su estrella, Trinity Rodman, considerada la gran figura del fútbol estadounidense del momento, termina contrato y tiene sobre la mesa ofertas de Inglaterra con las que el club no puede competir.

Este sábado pudo haber disputado sus últimos minutos con la camiseta del Spirit y también en la NWSL.

- Ficha técnica:

0. Washington Spirit: Aubrey Kingsbury; Kate Wiesner (Page Metayer, m.90), Tara McKeown, Rebeca Bernal, Esme Morgan; Croix Bethune, Hal Hershfelt (Deborah Abiodun, m.81), Leicy Santos; Gift Monday, Rosemonde Kouassi y Sofia Cantore (Trinity Rodman, m.57). Entrenador: Adrián González.

1. NJ/NY Gotham: Ann-Katrin Berger; Lilly Reale (Bruninha, m.63), Jess Carter, Emily Sonnett, Mandy Freeman; Rose Lavelle, Jaelin Howell, Sarah Schupansky; Jaedyn Shaw, Midge Purce y Esther González. Entrenador: Juan Carlos Amorós.

Goles: 0-1, m.80: Rose Lavelle.

Árbitra: Natalie Simon. Amonestó a Lilly Reale (m.45+3) y a Bruninha (m.90+3) del Gotham.

Incidencias: Final de la NWSL (Championship) disputada en el PayPal Park, de San José (California, Estados Unidos) ante unos 18.000 espectadores. EFE

