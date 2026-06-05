Qué es un ACV no traumático: la causa de muerte del Indio Solari

El Indio en su estudio Luzbola Foto: Instagram @indiosolarioficial

Los primeros datos de la autopsia revelaron que el Indio Solari sufrió un ACV no traumático previo a la caída en el área de la pileta de su casa en Parque Leloir, un episodio que puso el foco en esta condición médica y su impacto inmediato en la salud.

Un accidente cerebrovascular (ACV) no traumático se produce sin la intervención de un golpe o lesión externa. Se trata de una alteración en el flujo sanguíneo hacia el cerebro o de un sangrado interno, situaciones que pueden generar daño neurológico en cuestión de minutos si no se actúa con rapidez.

Qué es un ACV no traumático y cómo se produce

Este tipo de evento se divide en dos grandes categorías. Por un lado, el ACV isquémico, que ocurre cuando un coágulo bloquea una arteria cerebral e impide la correcta irrigación. Por otro, el ACV hemorrágico, originado por la ruptura de un vaso sanguíneo que provoca una hemorragia dentro del cráneo.

Murió el Indio Solari. Foto: NA

La gravedad depende tanto de la zona del cerebro afectada como del tiempo en que el tejido permanece sin oxígeno. En estos cuadros, la rapidez en la atención médica resulta determinante para reducir secuelas o incluso evitar complicaciones fatales.

Los especialistas advierten que los síntomas suelen aparecer de forma repentina. Entre los signos más frecuentes se encuentran la debilidad en un lado del cuerpo, dificultades para hablar o comprender, pérdida de visión parcial, mareos intensos o un dolor de cabeza súbito y muy fuerte.

Ante cualquiera de estas señales, la recomendación es clara: activar inmediatamente el sistema de emergencias. Esperar a que los síntomas desaparezcan puede agravar el cuadro y disminuir las posibilidades de recuperación.

Tratamientos y recuperación tras un ACV

El abordaje médico varía según el tipo de ACV. En los casos isquémicos, pueden utilizarse fármacos para disolver coágulos o procedimientos endovasculares. En cambio, los hemorrágicos requieren controlar la presión, cuidados intensivos y, en ocasiones, intervención quirúrgica.

Indio Solari. Foto: REUTERS

Superada la fase crítica, comienza un proceso fundamental: la rehabilitación. Terapias físicas, del lenguaje y cognitivas ayudan a recuperar funciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

En paralelo a la noticia, una de las últimas entrevistas del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota volvió a cobrar relevancia. Allí, el músico hablaba abiertamente sobre el paso del tiempo y su relación con la muerte, una perspectiva que reflejaba su forma de entender la vida.

El artista afirmaba no sentir temor frente al final y sostenía que su existencia siempre había transcurrido con intensidad. También reflexionaba sobre el peso de la exposición pública y cómo transformó su vida cotidiana, marcada por el vínculo con sus seguidores.