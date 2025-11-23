El Manta salva la categoría y manda al Vinotinto a la segunda división de Ecuador

El Vinotinto quedó último, con 31 puntos, mientras el Manta acumuló 36; Mushuc Runa quedó segundo, con 35 y Técnico Universitario tercero, con 33, por lo que Vinotinto, cualquiera sea el resultado en la última fecha, no logrará salvarse.

Guayaquil (Ecuador), 22 nov (EE).- El Manta salvó este sábado la categoría y continuará en la primera división del fútbol ecuatoriano, tras vencer por 3-1 al Vinotinto que, a falta de una fecha, descendió a la segunda división para el próximo año.

El acompañante del Vinotinto para la segunda división saldrá la próxima semana del encuentro entre el cuadro universitario ante ante el Manta, y lo que pase con el Mushuc Runa, su próximo rival.

Jostin Alman, Christian Alemán y el argentino Fabrizio Almeida anotaron para el decisivo triunfo del Manta, y José Lugo convirtió el tanto del descuento del cuadro con raíces venezolanas que debutó este año en la primera división.

Por su parte, el atacante ecuatoriano, Christian Penilla, anotó el gol del triunfo por 1-0 de Mushuc Runa sobre el Técnico Universitario.

El Aucas triunfó por 0-2 en la casa del Emelec y pasó al primer puesto del hexagonal para acceder a la próxima Copa Sudamericana, con los mismos 52 puntos del Deportivo Cuenca, pero con mejor diferencia de goles.

Luis Cano adelantó al Aucas al minuto 13 y el paraguayo Brian Montenegro cerró cifras en tiempo de reposición.

La sexta fecha de los hexagonales concluirá este domingo con los partidos Macará (50 puntos)-Delfín (35); Barcelona-Liga Deportiva Universitaria de Quito e Independiente del Valle-Orense. EFE

