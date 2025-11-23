Gigantes ponen freno al vuelo perfecto de las Águilas en el béisbol dominicano

Marco Hernández anotó una vuelta para contribuir con un nuevo éxito de los Gigantes (10-13), que se mantienen en la cuarta posición del campeonato.

Santo Domingo, 22 nov (EFE).- Deyvison de los Santos disparó un cuadrangular y Leury García produjo una carrera, y esa fue toda la ofensiva que necesitaron los Gigantes del Cibao para derrotar este sábado 2-0 a las Águilas Cibaeñas, que vieron frenada una racha de nueve victorias consecutivas en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Reymin Guduan (2-2) lanzó un capítulo en blanco para quedarse con la victoria en el partido celebrado en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

El salvamento fue para Anderson Pilar (2), quien completó la novena sin libertades.

Alberto Rodríguez pegó dos indiscutibles para destacarse por la ofensiva de las Águilas, que fue limitada a solo cuatro indiscutibles.

Fue la cuarta derrota para las Águilas (19-4) en la temporada y cayó en la cuenta del estadounidense Charlie Barnes (0-1), quien recorrió cinco entradas en las que le anotaron una carrera.

TOROS 5-4 LEONES

Yairo Muñoz y Eloy Jiménez anotaron y remolcaron una carrera, y Sandber Pimentel disparó el imparable productor de la vuelta con la que los Toros del Este rompieron el empate y derrotaron a los Leones del Escogido.

Por los Toros (13-11), que ganaron su tercer juego seguido y se mantienen como dueños del segundo lugar de la Lidom, Félix Reyes y Bryan de la Cruz anotaron una vuelta.

El relevista Gerson Moreno retiró a dos bateadores y se llevó el triunfo por los taurinos, mientras que el rescate fue a parar a la cuenta de José Manuel Fernández (1), quien completó la novena sin anotaciones.

Yamaico Navarro remolcó dos carreras, en tanto que Junior Lake y Sócrates Brito produjeron una vuelta cada uno para destacarse en el ataque de los escarlatas en su visita al estadio Francisco Micheli, de La Romana.

El estadounidense Jacob Barnes (0-1) fue tocado con una carrera en un capítulo y perdió el juego por los rojos.

TIGRES 3-7 ESTRELLAS

José Tena anotó tres carreras y remolcó una, mientras que Raimel Tapia, quien se fue perfecto en cinco presentaciones al bate, y Wilin Rosario anotaron y empujaron una vuelta para que las Estrellas Orientales sometieran a los Tigres del Licey en su visita al estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.

Robinson Canó llevó una vuelta al plato por las Estrellas (11-16), quienes ocupan el quinto escalón entre los seis equipos que participan en el torneo invernal dominicano.

Yan Mariñez (1-1) fue el lanzador ganador, al completar una entrada en blanco.

Mel Rojas Jr. anotó dos carreras y remolcó una, y Ángel Ortiz agregó una impulsada para los Tigres (9-15), quienes cayeron por cuarta ocasión consecutiva y cuentan con el peor registro de la contienda.

Luis Frías (0-1) permitió una anotación en dos tercios lanzados y fue el derrotado por los felinos. EFE

