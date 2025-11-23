Juan Carlos Amorós: "Es un sueño. Soy solo un tío de barrio de Madrid"



Redacción Deportes (EE.UU.), 22 nov (EFE).- El técnico del NJ/NY Gotham de la NWSL aseguró este sábado, tras levantar su segundo título de liga en Estados Unidos, que se trata "de un sueño hecho realidad".

"Para mí es un sueño hecho realidad. Soy solo un tío de barrio de Madrid, al que le encanta el chocolate, me he esforzado mucho en mi vida, y de repente estoy aquí ganando mi segundo campeonato", dijo Amorós en una rueda de prensa tras la disputa de la final.

Su Gotham, que ya fue campeón el 2023, derrotó este sábado por 0-1 al Washington Spirit de Adrián González con un gol de Rose Lavelle en el minuto 80, conquistando así su segunda liga.

"Estas jugadoras han ejecutado el fútbol tal y como yo lo concibo: como un arte", afirmó el técnico madrileño, exultante tras la victoria.

El Gotham ha sido la gran revelación de las eliminatorias de liga tras terminar octavo la temporada regular, la última plaza con acceso a la fase final.

En cuartos de final se deshicieron del Kansas City Current, máximo favorito al título tras haber completado una temporada histórica. Luego, en semifinales, el Gotham eliminó al campeón de 2024, el Orlando Pride.

"Una vez dentro, sabíamos cómo ganar", aseguró Amorós, que en 2023 también conquistó el título tras clasificarse al 'play-off' en última posición.

La temporada ha sido histórica para el Gotham y Amorós, que además de ganar la liga también se proclamaron campeones de la Copa de Campeones de la Concacaf. EFE

