Verstappen reina en Las Vegas y Norris es más líder del Mundial de Fórmula 1

Redacción deportes, 23 nov (EFE).- El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) dominó de principio a fin y venció este domingo en el Gran Premio de Las Vegas para estirar sus opciones a un campeonato del mundo de Fórmula Uno del que el inglés Lando Norris (McLaren), que fue segundo, es más líder tras sacarle una ventaja de seis puntos más a su compañero Óscar Piastri.

El cuatro veces campeón del mundo, que firmó su sexto triunfo de la temporada, aprovechó un error del 'poleman' Norris para ponerse al frente de la carrera en la curva uno de la primera vuelta e imponer un ritmo demoledor que no fueron capaces de seguir ni Norris ni George Russell (Mercedes).

El líder del Mundial trató de cerrar en la frenada a Verstappen y la suciedad del interior de la primera curva provocó que se fuera largo y cediera su posición con el neerlandés e incluso con su compatriota George Russell, a la postre tercero en la carrera.

Óscar Piastri volvió a ceder terreno en el campeonato del mundo y concluyó cuarto en una carrera frustrante para el australiano, al no ser capaz de plasmar la superioridad de su McLaren con unos adelantamientos que se le atragantaron en Las Vegas.

La remontada del día la protagonizó Andrea Kimi Antonelli tras escalar de la decimoséptima a la quinta plaza, a pesar de contar con una penalización de cinco segundos por una salida en falso, tras brillar con un neumático duro que estiró durante más de 40 vueltas.

Carlos Sainz no pudo mantener las grandes sensaciones de la clasificación y se vio superado por el ritmo de los Ferrari y los Mercedes y se contentó con el buen botín de puntos de la séptima posición, donde partía en la carrera Fernando Alonso antes de caer fuera de la zona de puntos por el bajo ritmo de su Aston Martin.

Tras el Gran Premio de Las Vegas, y a falta de dos carreras y un sprint, Lando Norris lidera el Mundial con 408 puntos, 30 más que Piastri y 41 más que Verstappen, que se mantiene tercero. EFE

