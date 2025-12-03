123-117. Los Celtics remontan a los Knicks tras reaccionar gracias a Brown y Hugo González

Miami (EE.UU.), 2 dic (EFE).- Los Boston Celtics derrotaron este martes a los New York Knicks (123-117) tras sobreponerse en el segundo cuarto a un mal arranque, gracias a una reacción que estuvo liderada por Jaylen Brown y que coincidió con la entrada a pista de Hugo González, quien elevó la intensidad defensiva de los de verde.

González firmó su segunda mejor cifra de minutos en un encuentro de la NBA con 22:30 disputados, en los que sumó 4 puntos (2 de 6 en el tiro) y capturó 5 rebotes, pero sobre todo tuvo gran protagonismo en defensa.

Brown, 42 puntos y un 16 de 24 en el tiro, y Derrick White, 22 puntos y 5 asistencias, fueron los mejores jugadores de los Celtics esta noche, en la que Payton Pritchard, 10 puntos y 1 de 7 desde el perímetro, estuvo poco acertado.

En los Knicks, los máximos anotadores fueron Mikal Bridges, 35 puntos y 8 de 12 desde el perímetro, y Karl-Anthony Towns, 29 puntos y 7 rebotes. Jalen Brunson, con 15 puntos y 11 asistencias, pero un 6 de 21 en el tiro, no tuvo su partido.

González salió de inicio en el segundo cuarto tras un primer periodo favorable a los Knicks (21-32) y no tardó en emparejarse con un Towns que hasta entonces llevaba 12 puntos.

Aunque el dominicano tiró de experiencia y le sacó dos faltas rápidas, el español se rehizo con un robo y un tapón y acabó desquiciando con su defensa a Towns, que terminó marchándose al banquillo tras una falta innecesaria.

En medio de este baile en la pintura verde, Brown ofreció un recital ofensivo con 18 puntos en el segundo periodo que permitió a los locales remontar la desventaja e irse al descanso por delante en el marcador (58-52).

La distancia continuó creciendo en el tercer cuarto, en el que Brown siguió acumulando puntos, hasta dar la impresión de que el partido podía estar decidido.

Sin embargo, un arranque brutal de los Knicks en el último periodo, con un 23-8 de parcial con González en cancha, puso el 102-99 en el marcador tras un dos más uno de Towns y un triple de Bridges.

Joe Mazzulla paró el partido con un tiempo muerto y dio entrada a los titulares, en detrimento del español, quien no volvería a jugar en el encuentro.

El acierto de Brown, y de jugadores menos habituales como Jordan Walsh (8 puntos), dejaron en nada la reacción de los neoyorquinos, que buscaron a Brunson en los tiros finales pero el escolta estuvo más centrado en buscar que le pitaran faltas, que en anotar los tiros y mostró un gran desacierto.

Los Celtics son octavos en la Conferencia Este tras esta victoria con un balance de 12-9, mientras que los Knicks bajan a la cuarta posición con 13 victorias y 7 derrotas. EFE

