Llega la Feria de Chocolate más esperada de Buenos Aires: cuándo y dónde se realiza el evento más dulce

Llega la Feria de Chocolate más esperada de Buenos Aires. Foto: Instagram @ferialachocolaterie

Los fanáticos del chocolate ya tienen un plan ideal para el comienzo del invierno. Llega una nueva edición de Paseo La Chocolaterie, la feria dedicada 100% al mundo del cacao que reunirá a más de 50 expositores con propuestas irresistibles para los más dulceros.

Durante dos jornadas, el evento ofrecerá chocolates en todas sus versiones, degustaciones, clases en vivo y actividades especiales pensadas para toda la familia.

Cuándo y dónde se realiza Paseo La Chocolaterie 2026

La sexta edición de Paseo La Chocolaterie se realizará el 27 y 28 de junio de 2026 en La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires.

El evento se convirtió en una de las ferias gastronómicas más esperadas del año y busca reunir a los principales chocolateros, pasteleros y fabricantes de materia prima del país.

Cuándo y dónde se realiza Paseo La Chocolaterie 2026. Foto: Instagram @ferialachocolaterie

Qué se podrá encontrar en la feria del chocolate

Quienes visiten la feria podrán recorrer decenas de stands con una enorme variedad de productos elaborados a base de cacao.

Habrá desde bombones, tabletas, trufas y alfajores, hasta propuestas más originales como cerveza con cacao, licores, helados, cookies, waffles, crêpes, chocolate caliente y pastelería fina.

También participarán marcas dedicadas a equipos y accesorios vinculados al universo chocolatero.

Qué se podrá encontrar en la feria del chocolate. Foto: Instagram @ferialachocolaterie

Clases, degustaciones y actividades especiales

Además de los puestos gastronómicos, Paseo La Chocolaterie contará con distintas actividades a lo largo de ambas jornadas.

Se realizarán masterclass, demostraciones en vivo y catas especiales encabezadas por reconocidos chocolateros, cocineros y pasteleros, quienes compartirán técnicas, recetas y preparaciones con chocolate.

La propuesta apunta tanto a fanáticos del cacao como a quienes quieran conocer más sobre el mundo de la chocolatería artesanal y profesional.

Clases, degustaciones y actividades especiales en La Chocolaterie. Foto: Instagram @ferialachocolaterie

La historia del chocolate en Argentina

El chocolate llegó a Argentina desde Europa durante la época colonial, aunque su crecimiento más importante se dio recién en el siglo XIX, con el avance de las técnicas industriales y la aparición de las primeras chocolaterías.

Con el paso del tiempo, su consumo se volvió parte de la cultura cotidiana argentina, presente en celebraciones, meriendas, cafeterías y propuestas de pastelería.

Eventos como Paseo La Chocolaterie reflejan justamente la importancia que tiene el chocolate tanto en la gastronomía como en la industria local.

Qué se podrá encontrar en la feria del chocolate. Foto: Instagram @ferialachocolaterie

Cómo llegar a La Rural para el Paseo La Chocolaterie

El evento se realizará en La Rural, el tradicional predio ferial ubicado en el barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. La dirección principal es Avenida Santa Fe 4201, aunque también cuenta con accesos por Avenida Sarmiento y calle Juncal.

Cómo llegar en subte

Línea D: estación Plaza Italia, ubicada a pocos metros de la entrada principal.

Cómo llegar en tren

Ferrocarril San Martín : estación Palermo .

Desde allí hay solo unas cuadras caminando hasta el predio.

Qué colectivos llegan a La Rural

Por la zona pasan varias líneas de colectivo:

10

12

15

29

34

36

39

55

57

59

64

67

68

93

95

108

111

128

141

152

160

161

166

194

Cómo llegar en auto

La Rural cuenta con estacionamiento propio y se encuentra en una de las zonas con mejor acceso de la Ciudad. Se puede ingresar por: