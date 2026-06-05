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Descanso perfecto para jubilados: el pueblito ferroviario con menos de 100 habitantes que tiene arroyo, naturaleza y mucha historia

A pocos kilómetros de San Antonio de Areco, Vagues se posiciona como un refugio ideal para quienes buscan tranquilidad, historia y naturaleza en la provincia de Buenos Aires, con el encanto intacto de un antiguo pueblo ferroviario.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 18:30
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Calles tranquilas, la antigua estación y el arroyo rodeado de naturaleza definen la esencia de Vagues, una joya escondida de San Antonio de Areco ideal para el descanso.
Calles tranquilas, la antigua estación y el arroyo rodeado de naturaleza definen la esencia de Vagues, una joya escondida de San Antonio de Areco ideal para el descanso. Foto: sanantoniodeareco.com
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Con menos de 100 habitantes, Vagues emerge como uno de los destinos más tranquilos de la provincia de Buenos Aires. Este pequeño enclave rural, atravesado por un arroyo y rodeado de árboles añosos, se presenta como una escapada ideal para jubilados y viajeros que priorizan el descanso y la desconexión.

Ubicado a pocos minutos de San Antonio de Areco, el pueblo conserva una identidad marcada por su pasado ferroviario y su ritmo pausado. Su fisonomía, con calles de tierra, construcciones antiguas y naturaleza en estado puro, lo convierten en un clásico ejemplo de pueblo detenido en el tiempo.

Dónde queda Vagues, la joya escondida de San Antonio de Areco

Vagues se encuentra a solo 6 kilómetros de San Antonio de Areco y a unos 134 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de la provincia homónima. Su cercanía con este reconocido destino turístico permite combinar tradición gauchesca con una experiencia rural mucho más íntima.

La localidad debe su nombre a José Bagues, un capitán de Blandengues que tuvo protagonismo en la defensa de la frontera durante la época colonial. Con el correr del tiempo, su apellido quedó asociado definitivamente a este rincón del interior bonaerense.

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Historia ferroviaria y naturaleza en estado puro: cuáles son los principales atractivos de este rincón bonaerense

El alma del pueblo está ligada a su historia ferroviaria. La antigua estación, inaugurada en 1894, fue clave en la conexión de la región hasta su cierre en 1992. Hoy funciona como un Centro de Interpretación Ferroviario, donde se conservan objetos, planos y fotografías que reconstruyen la importancia del tren en la zona.

Calles tranquilas, la antigua estación y el arroyo rodeado de naturaleza definen la esencia de Vagues, una joya escondida de San Antonio de Areco ideal para el descanso.
Calles tranquilas, la antigua estación y el arroyo rodeado de naturaleza definen la esencia de Vagues, una joya escondida de San Antonio de Areco ideal para el descanso. Foto: sanantoniodeareco.com

Este espacio se convirtió en el principal atractivo turístico, junto con los antiguos vagones que pueden recorrerse y la arquitectura de estilo inglés que todavía se mantiene en pie. La visita, breve pero enriquecedora, funciona como un viaje directo al pasado.

Más allá del ferrocarril, la naturaleza es protagonista. El arroyo Vagues serpentea entre campos y árboles, creando un entorno ideal para caminatas, paseos en bicicleta o simplemente descansar al aire libre. El paisaje, sereno y poco intervenido, invita a bajar el ritmo.

La vida cotidiana transcurre sin apuro: pocas cuadras, un puñado de construcciones rurales y el sonido del campo dominan la escena. La sensación predominante es la de estar en un lugar donde el tiempo dejó de correr.

Cómo llegar a este pueblo bonaerense desde CABA

Llegar a Vagues requiere vehículo propio. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se accede a través de la Ruta Nacional 8 y luego la Ruta Provincial 41, en un trayecto de poco más de dos horas.

Calles tranquilas, la antigua estación y el arroyo rodeado de naturaleza definen la esencia de Vagues, una joya escondida de San Antonio de Areco ideal para el descanso.
Calles tranquilas, la antigua estación y el arroyo rodeado de naturaleza definen la esencia de Vagues, una joya escondida de San Antonio de Areco ideal para el descanso. Foto: sanantoniodeareco.com

Aunque hoy no cuenta con transporte público directo, su relativa cercanía lo convierte en una opción viable para escapadas de fin de semana. Además, su conexión con San Antonio de Areco permite ampliar la experiencia turística.

En los últimos años, el crecimiento del turismo rural puso a este pueblo ferroviario en el mapa. Con una pequeña oferta de alojamiento, gastronomía y espacios culturales, Vagues confirma su lugar como una auténtica joya escondida de la Argentina.

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Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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