Los barrios de Zona Oeste, la cuna del rock argentino: cómo influyeron en figuras como el Indio Solari, Tanguito y Iorio

Indio Solari, Tanguito y Iorio, todos vinculados a Zona Oeste Foto: Archivo

Caseros, Ciudadela, Hurlingham, El Palomar, Haedo, Ramos Mejía y Ciudad Jardín no fueron solo puntos del mapa del conurbano bonaerense. En la historia del rock argentino, esos barrios funcionaron como laboratorio cultural, semillero de bandas y paisaje emocional para varias de sus figuras más grandes. Desde Tanguito hasta Ricardo Iorio, desde Ricardo Mollo y Divididos hasta Los Piojos y Ciro, y desde Gustavo Santaolalla hasta el vínculo tardío del Indio Solari con el oeste bonaerense, la región dejó una marca profunda en la identidad del género.

El Oeste no solo dio músicos: dio una identidad rockera propia

Hablar de Zona Oeste es hablar de una geografía muy particular: barrios de casas bajas, clubes, escuelas, trenes, calles arboladas, bares pequeños y una cultura suburbana que mezcló rebeldía, pertenencia y calle. Esa combinación se convirtió en una matriz creativa para el rock argentino y fue tan fuerte que el propio universo de Divididos terminó inmortalizándola con una frase que quedó para siempre: “En el oeste está el agite”.

No se trató solamente de músicos nacidos allí, sino de una escena: lugares para tocar, amistades de barrio, escuelas donde se dieron los primeros pasos, boliches donde se probaron canciones y una circulación cultural que hizo del conurbano oeste una verdadera cantera de bandas. El libro “El agite”, presentado en Morón, reconstruyó precisamente esa trama de localidades como Hurlingham, Ciudad Jardín, El Palomar, Ramos Mejía, Morón, Haedo e Ituzaingó como parte del corazón del rock del oeste.

Tanguito, de Caseros al mito fundacional del rock argentino

Si hay una figura que conecta el origen del rock nacional con el conurbano, ese es Tanguito. José Alberto Iglesias nació en Caseros, y distintas reconstrucciones biográficas también lo vinculan con el entorno de San Martín y Caseros, un borde suburbano que formó su sensibilidad antes de que se volviera leyenda en la bohemia porteña.

Tanguito, considerado uno de los fundadores del rock argentino Foto: Archivo

Su historia suele contarse desde La Cueva o La Perla del Once, pero antes de convertirse en mito, Tanguito fue un pibe del oeste, de origen humilde, que cargó en su personalidad ese tono entre fragilidad, marginalidad y libertad que luego atravesó buena parte del rock argentino. La dimensión suburbana de su figura no es un detalle menor: ayuda a entender por qué su imagen perduró como la de un artista salido de los bordes, lejos de cualquier centro consagrado.

Caseros y Ciudadela: la raíz áspera que moldeó a Ricardo Iorio

Otro nombre clave para entender la influencia del oeste es Ricardo Iorio. El fundador de V8, Hermética y Almafuerte nació en Ciudadela y se crió en Caseros, donde incluso hizo parte de su recorrido escolar y de sus primeras experiencias musicales.

Ricardo Iorio, NA

En su caso, el barrio no fue solo origen biográfico: fue también materia poética y simbólica. La calle, el trabajo, el lenguaje directo y la dureza de la vida cotidiana en el oeste terminaron siendo parte de una obra que hizo del metal argentino una expresión con identidad propia. Iorio convirtió a Caseros en más que una referencia geográfica: la volvió una forma de mirar el país desde abajo, con una voz áspera, barrial y frontal.

Ricardo Mollo, Divididos y Hurlingham: cuando el Oeste se volvió bandera

Ricardo Mollo nació en Pergamino, pero su formación musical quedó profundamente unida a El Palomar y Hurlingham. Según distintas biografías, aprendió sus primeros acordes cuando vivía en El Palomar, y la banda MAM, que integró junto a su hermano Omar, fue identificada como un cuarteto oriundo de Hurlingham.

Divididos. Foto: Télam.

Por eso, aunque su partida de nacimiento no sea del oeste, su ADN rockero sí quedó atado a esa región. Más tarde, con Divididos, esa identidad se transformó en marca registrada. El grupo tocó muy temprano en el conurbano oeste, incluida una presentación histórica en Villa Sarmiento en 1988, y terminó sintetizando en su discurso una pertenencia que miles de fans adoptaron como propia.

El Palomar y Ciudad Jardín: el semillero de Los Piojos y de Ciro

La historia de Los Piojos también no puede separarse del oeste. Distintos relevamientos sobre la escena local remarcan que la banda nació en El Palomar, mientras que Andrés Ciro Martínez nació en Villa del Parque, pero se mudó a los 10 años a Ciudad Jardín, donde vivió hasta la adultez joven y donde se formó artísticamente.

Ese dato es central porque Ciudad Jardín no fue para Ciro una simple residencia: fue su espacio iniciático. Allí tuvo sus primeras experiencias escénicas, estudió teatro y dio su primer recital como cantante de Los Piojos en el bar Ma Baker, un punto que hoy forma parte de la memoria rockera barrial.

Ciro Martínez en la última presentación de Los Piojos en 2009. Foto: NA.

En otras palabras, el caso de Ciro muestra de forma perfecta cómo funciona el oeste en la historia del rock: no solo como lugar donde alguien vive, sino como un ecosistema que acompaña la vocación artística desde la infancia hasta los primeros escenarios. Los Piojos, con su mezcla de rock, barrio, ritual popular y lenguaje callejero, llevan esa matriz en el corazón.

Gustavo Santaolalla: de Ciudad Jardín al mundo, sin perder la marca del barrio

Si hay una figura que demuestra que el oeste también produjo artistas de proyección global, ese es Gustavo Santaolalla. El músico y productor nació en Ciudad Jardín/El Palomar, y su infancia y adolescencia estuvieron ligadas a ese entorno de calles arboladas, vida comunitaria y búsqueda espiritual que también influyó en los primeros pasos de Arco Iris.

Gustavo Santaolalla en la segunda temporada de The last of us. Foto: captura

De hecho, una reconstrucción local recuerda que en el patio de su casa sobre la calle De los Geranios comenzó a escribir “Mañana campestre”, una de las canciones emblemáticas de los inicios del rock nacional. En Santaolalla, el oeste aparece menos como rudeza suburbana y más como paisaje sensible, naturaleza cercana y experimentación artística.

Del Indio Solari a Parque Leloir: el Oeste como refugio, no como punto de partida

El caso del Indio Solari es distinto, pero también ayuda a entender la gravitación del oeste. Carlos Alberto Solari nació en Paraná y se crió en La Plata, donde forjó el universo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Murió el Indio Solari. Foto: REUTERS

Sin embargo, con el paso de los años eligió Parque Leloir, en Ituzaingó, como lugar de residencia y refugio creativo. En ese punto, el vínculo con Zona Oeste no fue de origen, sino de pertenencia tardía y simbólica: el oeste como territorio de retiro, privacidad y mística, lejos del ruido central pero dentro del mismo cordón suburbano que tantas veces alimentó al rock argentino.

Haedo, Ramos Mejía, Villa Sarmiento y Caseros: los escenarios que hicieron escuela

La historia no se explica solo por los artistas. También importan los lugares. En la memoria del oeste aparecen el pub Caroline de Ciudad Jardín, donde tocó Sumo; los boliches de Gaona entre Villa Sarmiento y Ramos Mejía; espacios históricos como Pinar de Rocha; el mítico Mocambo de Haedo, recordado como una verdadera “catedral del rock del oeste”; y el estadio de Caseros, donde en 1982 se realizó el recordado “Rock del sol a la luna”.

Es en esa red de sitios donde el oeste dejó de ser periferia para convertirse en epicentro cultural. Por eso, cuando se revisa el mapa del rock argentino, los barrios de Zona Oeste no aparecen como un pie de página: aparecen como una fuente constante de sonido, identidad y mito.