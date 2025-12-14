Domingo 14 de diciembre de 2025

Redacción Deportes. El Estadio Nemesio Díez de Toluca acoge este domingo (01.00 GMT del lunes) la resolución de la Liga MX con el partido de vuelta de la final, entre el Toluca y el Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), tres días después del duelo de ida, en el que el equipo universitario se impuso por 1-0 en San Nicolás de los Garza.

BALONMANO MUNDIAL FEMENINO

Redacción Deportes. Las selecciones de Noruega, cuatro veces campeona (1999, 2011, 2015 y 2021), y Alemania, titular en 1993, se enfrentan este domingo en el pabellón Ahoy de Róterdam (Países Bajos) en la final del Mundial femenino de balonmano. Neerlandesas y francesas pugnan antes por la medalla de bronce.

POLIDEPORTIVO AMÉRICA (Panorámica)

Redacción Deportes. Marzo llegó a su fin con luto por la muerte, a los 76 años, del excampeón mundial de los pesos pesados George Foreman, mientras que Argentina celebró su clasificación anticipada al Mundial de 2026 y también la selección de México por la conquista de la Liga de Naciones de la Concacaf. Además, en el tercer mes del año el cuarentón LeBron James sumó un nuevo récord con Los Angeles Lakers. Por Claudia Aguilar Ramírez.

ATLETISMO

- Campeonatos de Europa de cross, en Lagoa (Portugal).

BALONCESTO

- NBA (-1 GMT): Indiana Pacers-Washington Wizards (21.00), Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets (21.30), Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers y Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks (00.00), Chicago Bulls-New Orleans Pelicans y Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings (01.00) y Portland Trail Blazers-Golden State Warriors (03.00).

- España, Liga Endesa. 10ª jornada (-1 GMT): Surne Bilbao Basket-Hiopos Lleida (12.00), UCAM Murcia-Joventut (12.30), Real Madrid-Basquet Girona (17.00), Valencia Basket-Casademont Zaragoza (18.00) y Baxi Manresa-Barça (19.00).

BALONMANO

- Acaba el Mundial femenino, en Alemania y Países Bajos. (FOTO)(-1 GMT). Tercer puesto: Francia-Países Bajos (13.30 GMT). Final: Alemania-Noruega (16.30 GMT).

CICLISMO

- Ciclocrós. Copa del Mundo. Prueba de Namur (Bélgica).

ESQUÍ ALPINO

- Copa del Mundo. Eslalon masculino en Val d'Isère (Francia)(08.30 y 12.00 GMT).

- Copa del Mundo. Supergigante femenino en Sankt Moritz (Suiza) (9.45 GMT).

ESQUÍ NÓRDICO

- Copa del Mundo de saltos. Prueba en Klingenthal (Alemania) (15.00 GMT).

FÚTBOL

- España. LaLiga EA Sports. 16ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Sevilla-Oviedo (14.00), Celta-Athletic (16.15), Levante-Villarreal (18.30) y Alavés-Real Madrid (21.00).

- Inglaterra. 16ª jornada (-1 GMT): Crystal Palace-Manchester City, Nottingham Forest-Tottenham, Sunderland-Newcastle y West Ham-Aston Villa (15.00) y Brentford-Leeds (17.30).

- Alemania. 14ª jornada (-1 GMT): Friburgo-Borussia Dortmund (15.30), Bayern Múnich-Mainz (17.30) y Werder Bremen-Stuttgart (19.30).

- Italia. 15ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Milan-Sassuolo (12.30), Fiorentina-Verona y Udinese-Nápoles (15.00), Génova-Inter (18.00) y Bolonia-Juventus (20.45).

- Francia. 16ª jornada (-1 GMT): Lyon-Le Havre (15.00), Auxerre-Lille (17.15), Lens-Niza (17.15), Estrasburgo-Lorient (17.15) y Marsella-Mónaco (20.45).

- Portugal. 14ª jornada: Moreirense-Benfica (18.00 GMT).

- México. Final. vuelta: Toluca-Tigres UANL (01.00 GMT del lunes).

GOLF

- DP World Tour. Campeonato Alfred Dunhill, en Johannesburgo (hasta 14).

HOCKEY HIERBA

- Las selecciones de Argentina y Países Bajos juegan la final del Mundial júnior femenino en el estadio Nacional de Santiago de Chile.

PÁDEL

- Finales de Premier Pádel en Barcelona (hasta 14).

