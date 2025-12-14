Fundación Teletón de Honduras recauda tres millones de dólares para funcionar en 2026

"Sí se pudo, hemos superado la meta", dijo el presidente de la Fundación, Rafael Villeda, al cierre de la jornada, que se inició el viernes hacia las 21:00 hora local (03:00 GMT).

Tegucigalpa, 13 dic (EFE).- La Fundación Teletón de Honduras recaudó durante 27 horas continuas de transmisión 78,2 millones de lempiras (alrededor de tres millones de dólares) para el funcionamiento de sus seis centros de atención a personas con discapacidad en 2026.

La meta era recaudar 77,5 millones de lempiras (2,9 millones de dólares).

Artistas nacionales y extranjeros participaron en la cruzada de solidaridad de los hondureños.

La Teletón atiende en sus seis centros que funcionan en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Choluteca, Catacamas y La Esperanza, en el centro, norte, sur, este y oeste del país.

También cuenta con varias unidades comunitarias que acercan los servicios a más regiones con atención gratuita a personas con discapacidad.

La Fundación Teltón fue creada en 1987 por el empresario de la televisión y dirigente deportivo José Rafael Ferrari, quien falleció el 12 de diciembre de 2018, a los 81 años de edad. EFE

