Los Leones derrotan a los Gigantes en la jornada del béisbol dominicano

Yainer Díaz también anotó e impulsó una vuelta, mientras que José Marmolejos y Erik González remolcaron una carrera cada uno y Sócrates Brito anotó en una ocasión para que los escarlatas sumaran su tercera victoria consecutiva en el partido celebrado e...

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Santo Domingo, 13 dic (EFE).- Los Leones del Escogido derrotaron este sábado a los Gigantes del Cibao, en un partido en el que Héctor Rodríguez, Junior Lake y Yamaico Navarro remolcaron e impulsaron una carrera cada uno, en el marco del campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Yainer Díaz también anotó e impulsó una vuelta, mientras que José Marmolejos y Erik González remolcaron una carrera cada uno y Sócrates Brito anotó en una ocasión para que los escarlatas sumaran su tercera victoria consecutiva en el partido celebrado en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Wilkin Ramos lanzó una entrada en blanco para quedarse con la victoria y Stephen Nogosek se ocupó de la novena sin que le anotaran y se acreditó el salvamento por los Leones.

Gary Sánchez disparó un cuadrangular, mientras que Nomar Mazara y Frank Rodríguez empujaron una vuelta cada uno por los Gigantes, que sufrieron su quinto revés consecutivo y descendieron al último lugar en la tabla de posiciones del campeonato dominicano.

La derrota fue para Alberto Pacheco, al que los rojos le anotaron tres carreras en un tercio de entrada.

ÁGUILAS 2-3 ESTRELLAS

Esmil Rogers lanzó de manera excepcional durante cinco entradas, en las que permitió una carrera y ponchó a cinco bateadores para llevarse la victoria en el triunfo de las Estrellas Orientales sobre las Águilas Cibaeñas en su visita al estadio Cibao, de Santiago (norte).

Rogers, quien mejoró su registro a 3-0 en lo que va de temporada, logró la victoria número 25 de su carrera en la liga dominicana, para lo cual contó con el apoyo de Raimel Tapia, quien anotó e impulsó una vuelta, así como también con carreras producidas por Miguel Sanó y Rodolfo Castro.

El estadounidense Patrick Weigel completó dos entradas sin que le pisaran el plato y logró el salvamento para las Estrellas.

Ezequiel Durán y Aneury Tavárez remolcaron las dos carreras de las Águilas en el encuentro.

Drew Parrish fue tocado con tres vueltas en 3.1 episodios, en los que recetó tres ponches y perdió el juego por los cibaeños.

Partido suspendido

El partido entre los Toros del Este y los Tigres del Licey, que se jugaría en La Romana (este), fue suspendido por las lluvias que afectaron el terreno del estadio Francisco Micheli.

Tras los resultados de este sábado, Estrellas (18-24) y Leones (18-24) se encuentran empatados en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, a solo medio juego de ventaja de los Gigantes (17-24), mientras que Águilas (28-13), Toros (23-17) y Tigres (19-21) ocupan los puestos del primero al tercer lugar.

Para este domingo, los Tigres reciben a los Toros en Santo Domingo, los Gigantes a los Leones en San Francisco de Macorís (nordeste) y las Águilas visitan a las Estrellas en San Pedro de Macorís (este). EFE

dep/hr/laa