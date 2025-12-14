Taiwán degrada al militar responsable de la defensa del archipiélago periférico de Matsu

Taipéi, 14 dic (EFE).- El teniente general Liu Shen-mo, responsable de la defensa de las islas Matsu -un archipiélago bajo control de Taipéi situado a escasos kilómetros de la costa china-, ha sido degradado tras descubrirse que docenas de sus subordinados alquilaron sus cuentas bancarias personales a bandas criminales.

El oficial ha sido trasladado al Cuartel General del Ejército, un puesto provisional que normalmente se otorga a generales considerados responsables de importantes fallos de supervisión de personal, informó este sábado la agencia taiwanesa de noticias CNA.

Los oficiales asignados a este puesto generalmente son dados de baja después de un año si no son reasignados a otra unidad, de acuerdo a este medio.

El traslado de Liu se produjo tras una investigación de la Fiscalía del Distrito de Fuchien Lienchiang, que reveló que sesenta oficiales y personal alistado que servían bajo su mando habían alquilado sus cuentas bancarias personales para emplearlas como cuentas proxy por parte de redes criminales.

Los fiscales obtuvieron el pasado lunes la aprobación judicial para detener a un sargento de apellido Tseng, identificado como uno de los principales sospechosos, quien desde entonces permanece incomunicado ante la preocupación de que pudiera conspirar con otros acusados o testigos.

Liu había sido ascendido a teniente general y asumió su actual cargo en noviembre de 2024, informó la agencia CNA, que precisó que el también teniente general Yin Chang-jung, titular adjunto del 6º Comando del Ejército, será el encargado de sustituirlo.

El caso reviste especial relevancia por el emplazamiento estratégico de las islas Matsu, un archipiélago situado a escasos kilómetros de la provincia suroriental china de Fujian y habitado por unas 14.000 personas. EFE

jacb/rrt