Banco de Francia eleva su previsión de crecimiento al 0,9 % para 2025 y al 1 % en 2026

Para 2025, el Banco de Francia anunció un crecimiento del 0,9 %, tras el 1,1 % de 2024, revisando al alza su anterior proyección anual de una subida del Producto Interior Bruto (PIB) francés del 0,7 % en 2025 y del 0,9 % en 2026.

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

París, 19 dic (EFE).- El Banco de Francia elevó este viernes su previsión de crecimiento de la economía francesa al 0,9 % para 2025 y al 1 % para 2026, a pesar de la incertidumbre sobre los presupuestos generales del Estado que tienen que aprobarse antes de fin de año.

Para 2025, el Banco de Francia anunció un crecimiento del 0,9 %, tras el 1,1 % de 2024, revisando al alza su anterior proyección anual de una subida del Producto Interior Bruto (PIB) francés del 0,7 % en 2025 y del 0,9 % en 2026.

La institución espera que el crecimiento del PIB alcance el 1 % en 2026 y 2027, y suba hasta el 1,1% en 2028, impulsado por la recuperación del consumo de los hogares y la inversión privada.

"Al final del año, volvemos a las proyecciones de hace un año, casi como si no se hubieran producido todos los impactos de incertidumbre", señaló el economista jefe del Banco de Francia, Olivier Garnier, al destacar un menor impacto de lo previsto, pero considerando que sus efectos podrían ser "más duraderos".

Durante 2025, la actividad se vio impulsada principalmente por el sector aeroespacial y el gran dinamismo de las exportaciones en el segundo semestre, así como por la demanda de bienes y servicios franceses, explicó la institución.

En cuanto a la inflación, el Banco de Francia estimó que se situará en el 0,9 % en 2025, tras el 2,3 % de 2024, debido a la fuerte caída de los precios de la energía tras la reducción de las tarifas eléctricas reguladas y los precios del petróleo.

Posteriormente, la institución proyectó que aumente al 1,3% en 2027 y al 1,8% en 2028.

El Banco de Francia Espera que la inflación, excluyendo energía y alimentos, impulsada principalmente por la inflación en el sector servicios, se mantenga prácticamente estable durante el horizonte de proyección (en torno al 1,6-1,7%).

En cuanto al consumo en los hogares franceses, tras un crecimiento relativamente lento en 2025 debido, en particular, al elevado ahorro vinculado a la incertidumbre, el Banco de Francia proyectó que repunte en 2026 gracias al aumento del poder adquisitivo del salario medio per cápita, seguido de una recuperación del empleo a partir de 2027, suponiendo que disminuya la incertidumbre política y presupuestaria.

En el apartado del desempleo, cuya tasa está situada en el 7,7 % en el tercer trimestre de 2025, la institución estimó que aumentará ligeramente en 2026, para luego comenzar a descender al 7,6 % en 2027 y al 7,4 % en 2028.

Y finalmente, los riegos en torno a la proyección de crecimiento están, en general, equilibrados, según el Banco de Francia, ya que la economía francesa ha resistido mejor de lo esperado, aunque la persistente inestabilidad política y fiscal seguiría lastrando el consumo de los hogares y la inversión empresarial, advirtió.

Los riesgos en torno a la inflación se derivan principalmente de los precios de las importaciones (materias primas, tipos de cambio, aumento de las importaciones chinas, etc.) en un entorno internacional incierto, concluyó. EFE

cat/alf