Jakobi Meyers extiende su contrato con Jaguars por tres años y 60 millones de dólares

"Jakobi Meyers se queda. El receptor adquirido a mitad de la temporada acordó los términos para permanecer en el equipo por los próximos tres años", informaron los Jaguars.

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Redacción Deportes, 18 dic (EFE).- El receptor Jakobi Meyers firmó este jueves una extensión de contrato con los Jacksonville Jaguars de la NFL por tres años a cambio de 60 millones de dólares.

Meyers, quien ganará una media de 20 millones por año, llegó a la NFL como agente libre no reclutado en la temporada 2019 con los New England Patriots, equipo con el que permaneció hasta el 2022.

Para la campaña 2023, el jugador de 29 años firmó con Las Vegas Raiders, equipo en el que se convirtió en el número uno en su posición.

Desde su llegada, los Jaguars tienen un balance de cinco victorias y una derrota y elevaron su promedio de puntos a 31.8 por partido, el segundo mejor de la NFL. EFE

