Sospechoso de tiroteo en Brown y profesor del MIT fueron a la misma universidad en Lisboa

Washington, 18 dic (EFE).- El ciudadano portugués identificado este jueves como el principal sospechoso del tiroteo ocurrido en la Universidad de Brown asistió a la misma universidad de Lisboa que el profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) hallado asesinado esta semana, según informó el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Durante una conferencia de prensa, el agente especial a cargo de la oficina del FBI en Boston, Ted Docks, indicó que Claudio Neves Valente, de 48 años y hallado sin vida este jueves, fue señalado como sospechoso del tiroteo en Brown que dejó muertos a dos estudiantes habría estudiado en la misma universidad de Lisboa que el profesor del MIT, Nuno Loureiro, también encontrado muerto esta semana.

El profesor del MIT, Nuno Loureiro, de 47 años y especialista en física, fue encontrado muerto por heridas de bala en su vivienda de Brookline, en el estado de Massachusetts, el lunes por la noche, dos días después del tiroteo registrado en la Universidad de Brown, en Rhode Island.

El FBI y las fuerzas de seguridad locales continúan recopilando información para esclarecer los hechos y determinar si el vínculo académico en Portugal tiene relevancia en la secuencia de los crímenes.

El sospechoso fue admitido en un programa de posgrado de física de Brown en el otoño de 2000 y tomó una licencia meses después antes de retirarse, dijo el presidente de la universidad. EFE

