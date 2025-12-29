Australia revisará si la Policía pudo haber evitado el atentado antisemita en Bondi

En una declaración ante la prensa, Albanese explicó que la revisión estará dirigida por el exjefe de la Organización de Inteligencia de Seguridad Australiana (ASIO) Dennis Richardson, con experiencia en las carteras de Defensa y Exteriores, quien tendr...

Bangkok, 29 dic (EFE).- El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció este lunes el inicio de una revisión independiente que determinará si la Policía pudo haber evitado el atentado terrorista del pasado 14 de diciembre, cuando 15 personas fueron asesinadas en medio de una celebración judía en Bondi, una turística playa de Sídney.

En una declaración ante la prensa, Albanese explicó que la revisión estará dirigida por el exjefe de la Organización de Inteligencia de Seguridad Australiana (ASIO) Dennis Richardson, con experiencia en las carteras de Defensa y Exteriores, quien tendrá "acceso total" a los materiales vinculados con la investigación.

Se espera que Richardson evalúe si las agencias federales, incluyendo la Policía Federal Australiana, trabajaron "con la mayor eficacia posible" y las acciones que tomaron con la información que manejaban antes del ataque, algo que se conocerá cuando se presenten las conclusiones de la revisión, en abril de 2026.

"Considerará lo que estas agencias sabían sobre los presuntos culpables antes del ataque, el intercambio de información entre agencias. Richardson tendrá acceso total a todo el material que considere relevante para su indagación", sostuvo el primer ministro.

Según la cadena pública australiana ABC, familiares de 17 heridos y fallecidos en el atentado firmaron una petición el lunes exigiendo que se constituya una comisión real para investigar si el ataque se pudo haber evitado.

A diferencia de la revisión independiente, el mecanismo de la comisión real se maneja con mayor transparencia, con audiencias públicas o televisadas, y puede obligar a las personas a declarar bajo juramento con la amenaza de sanciones o encarcelamiento.

El camino escogido por Albanese ofrece soluciones más rápidas, otorga poderes limitados a Richardson y permite mantener en la confidencialidad asuntos que se consideren especialmente sensibles para la seguridad de la nación.

La semana pasada, un hombre de 39 años de edad fue detenido en la ciudad de Perth, después de que la Policía encontrase en su residencia armas, municiones y símbolos de organizaciones terroristas en una redada ordenada por las autoridades en vista del apoyo expresado por el sujeto al ataque del 14 de diciembre.

El detenido fue acusado de hacer comentarios antisemitas en redes sociales después del atentado, presuntamente calificando de "defensa propia" el ataque perpetrado en Bondi por el que acusan a Naveed Akram, actualmente preso, y su padre, Sajid Akram, que fue abatido por la Policía. EFE

