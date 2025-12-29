Dos nuevos sismos se registran en zona afectada por temblor que dejó 25 heridos en Perú

El sismo de magnitud 5,1 se sintió a las 18:19 hora local (23.19 GMT), con epicentro a 66 kilómetros al oeste de Chimbote, en el océano Pacífico, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Lima, 28 dic (EFE).- Dos nuevos sismos, de magnitudes 5,1 y 3,8, se registraron este domingo frente a la ciudad costera de Chimbote, en el norte de Perú, donde el sábado resultaron heridas 25 personas tras presentarse un movimiento telúrico de magnitud 6 que también se sintió en Lima y varias ciudades del norte del país, informaron fuentes oficiales.

Este movimiento se originó a 51 kilómetros de profundidad y alcanzó una intensidad de IV en Chimbote, una ciudad portuaria de la región de Áncash ubicada a unos 425 kilómetros al norte de Lima.

El IGP agregó que a las 19.25 horas (00.25 GMT del lunes) se registró otro sismo, de magnitud 3,8, con epicentro a 66 kilómetros al oeste de Chimbote.

Este temblor se originó a una profundidad de 42 kilómetros y alcanzó una intensidad de II-III en Chimbote.

Esta ciudad de la costa norte peruana fue afectada a las 21.51 horas del sábado (02.51 GMT del domingo) por un sismo de magnitud 6 que se sintió también en Lima y dejó 25 personas heridas, 12 de las cuales permanecen hospitalizadas en centros médicos de las regiones de Áncash y La Libertad.

Además de los heridos, el sismo causó daños en viviendas, carreteras, establecimientos de salud, comercio y energía eléctrica, principalmente en las dos regiones mencionadas.

Una hora después del fuerte movimiento se produjo una primera réplica en la misma zona, que alcanzó una magnitud de 4,1, mientras que a las 0.17 horas de este domingo (05.17 GMT) se registró otro sismo, de magnitud 4,3.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se registra más del 80 % de la actividad sísmica mundial, por el choque de la placa tectónica del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur.

El último terremoto devastador en el país se produjo en agosto de 2007 en la región sureña de Ica, donde alcanzó una magnitud de 7,9 y dejó unos 500 fallecidos y millonarias pérdidas económicas. EFE

