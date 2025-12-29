Indonesia recupera un cadáver en la zona donde se busca a cuatro españoles tras naufragio

Labuan Bajo (Indonesia), 29 dic (EFE).- Los equipos de rescate de Indonesia informaron este lunes que han recuperado un cadáver en las aguas cercanas al lugar donde el pasado viernes naufragó un barco turístico, y donde se busca a cuatro españoles desaparecidos.

Según el comunicado de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (BASARNAS), un residente de la isla de Serai vio un cuerpo flotando a unas 0,5 millas náuticas del punto del posible hundimiento del barco donde viajaban los españoles. Un balsa de los rescatistas acudió esta mañana a recuperar los restos sin vida, y están en proceso de verificar su identidad.

Fathur Rahman, el oficial de BASARNAS que coordina la misión, apuntó en un comunicado que el cadáver fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional de Komodo, en la ciudad de Labuan Bajo, desde donde se dirige parte del operativo.

El oficial no aportó detalles sobre la nacionalidad de la víctima, pero sí indicó que se trata de una mujer sin llegar a precisar su edad, y señaló que la familia de la víctima también se ha desplazado al centro para realizar el proceso de identificación.

Los rescatistas, a los que se suman barcos de la Policía y buceadores profesionales, iniciaron este lunes la cuarta jornada de búsqueda de los españoles, un adulto y tres menores.

Al operativo se unió hoy el barco KN Puntadewa de BASARNAS, con 27 tripulantes, incluidos tres expertos buceadores, que se suman a los 70 efectivos desplegados previamente.

La embarcación de uso turístico, llamada KM Putri Sakinah, se hundió en las aguas cercanas a la isla de Padar -este de Indonesia- alrededor de las 20.30 del viernes (13.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas y equipos de buceo.

Los cuatro desaparecidos son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y tres menores: un hijo de Martín y dos de los hijos (un niño y una niña) de Andrea Ortuño, casada recientemente con Martín.

Ortuño también viajaba en la embarcación pero fue rescatada, junto a otra de sus hijas, según han aclarado fuentes cercanas a la familia después de la confusión inicial con las identidades. EFE

