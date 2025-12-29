Leones amplían la ventaja

La segunda victoria de Leones en igual número de salidas se produjo al cabo de 11 entradas.

Santo Domingo, 28 dic (EFE).- Junior Lake aprovechó un error del lanzador Janser Lara para anotar la carrera con la que los Leones del Escogido derrotaron este domingo por 8-7 a los Toros del Este y tomaron ventaja en las semifinales del campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Con el partido igualado y Lake corriendo en la segunda base, Lara lanzó de manera defectuosa y abrió el camino para la anotación decisiva en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.

Lake anotó una más y a la fiesta se sumaron Raimel Tapia con dos carreras y dos remolcadas, así como con dos empujadas de José Marmolejos.

Alex Colomé (1-0) lanzó una entrada en blanco y ponchó a un bateador para acreditarse la victoria.

El estadounidense Troy Johnston remolcó dos carreras, mientras que Bryan de la Cruz, Luis Liberato y Sergio Alcántara anotaron y remolcaron una vuelta para los Toros (1-1).

Lara (0-1) permitió la anotación para la victoria de los Leones en un tercio de entrada lanzada y perdió el juego.

Gigantes 6-10 Águilas

Ezequiel Durán disparó un cuadrangular, remolcó y anotó dos carreras y las Águilas Cibaeñas anotaron cinco veces en la décima entrada para vencer a los Gigantes del Cibao en su visita al estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

Durán pegó un jonrón para encabezar un ataque de tres carreras en la cuarta entrada. Así dieron vuelta al partido y con un balance de 1-1 igualan el de Toros al cabo de dos jornadas de la postemporada del béisbol dominicano.

El cubano Elih Marrero anotó e impulsó dos anotaciones por las cuyayas, que contaron con dos remolcadas de Leody Taveras y con dos anotadas y una producida por Cristhian Adames, además de vueltas empujadas por Jerar Encarnación y Alberto Rodríguez.

Yoan López (1-0) fue el lanzador ganador al completar dos tercios de entrada en blanco.

Jimmy Cordero (0-1) permitió cuatro carreras, una de ellas inmerecida, en 1.1 entradas para cargar con la derrota por los potros.

Los Toros visitarán este lunes a las Águilas en Santiago y los Leones a los Gigantes en San Francisco de Macorís. EFE

