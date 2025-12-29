Uno de los miembros del BoJ pidió subidas de tipos "cada pocos meses" en su última reunión

Tokio, 29 dic (EFE).- Uno de los miembros del Banco de Japón (BoJ) aseguró que la institución debería subir los tipos de interés cada "pocos meses" en su esfuerzo por normalizar la política monetaria del país, durante la reunión de dos días del banco central entre el 18 y 19 de diciembre, según un resumen de las opiniones publicado este lunes.

"El Banco debería ajustar el grado de acomodación monetaria con intervalos de unos pocos meses por el momento, mientras examina la respuesta de la actividad económica y los precios", detalla una de las opiniones de los miembros de la junta del organismo, no atribuidas en el informe.

"Hasta la fecha, las subidas de los tipos de interés oficiales han tenido un impacto limitado en la actividad económica y los precios", aseguró el responsable, que destacó la importancia de ajustar la tasa de forma oportuna para evitar cambios repentinos.

Otro de los miembros aventuró que la persistente debilidad del yen, unida al aumento del rendimiento del bono de deuda japonesa a diez años, demuestran que la tasa de interés del BoJ es "demasiado baja en relación a la tasa de inflación".

Los comentarios, editados y recopilados por el gobernador del banco central japonés, Kazuo Ueda, se produjeron durante la reunión en la que el BoJ decidió elevar el tipo de interés oficial al 0,75 %, su nivel más alto en tres décadas, para hacer frente al persistente aumento de la inflación.

A pesar de la subida, la cautela de Ueda a la hora de augurar futuros aumentos de tipos en una rueda de prensa posterior fue interpretada por los inversores como una falta de compromiso con la senda de subidas del banco central, lo que contribuyó a la venta de yenes.

Este lunes, la moneda nacional se cambiaba en el entorno de las 156 unidades por dólar, mientras el rendimiento del bono de deuda japonesa a diez años se ubicaba alrededor del 2 %, su nivel más alto desde 2006. EFE

