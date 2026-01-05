La española Kaitlin Quevedo logra su primera victoria en el circuito WTA

Quevedo, procedente de la fase previa, demostró estar más rodada que su rival para ganar en una hora y 29 minutos en dos mangas, por 6-2 y 7-5 en un choque en el que tuvo la madurez suficiente para revertir un 0-3 en el segundo parcial.

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Redacción deportes, 5 ene (EFE).- La española Kaitlin Quevedo ha conseguido su primera victoria en el circuito WTA al imponerse a la estadounidense Peyton Stearns, octava favorita, en el torneo de Auckland.

Nacida en Estados Unidos y que en 2024 pasó a representar a España, se enfrentará en segunda ronda a otra jugadora de la previa, la belga Sofia Costoulas, que se deshizo con más problemas de la también estadounidense Whitney Osuigwe, por 6-4, 3-6 y 6-1. EFE

