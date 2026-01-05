Los Falcons despiden a su entrenador Raheem Morris, luego de campaña perdedora

Redacción Deportes, 4 ene (EFE).- Los Atlanta Falcons anunciaron este domingo el despido de Raheem Morris como su entrenador en jefe luego que una temporada en la que el equipo no logró clasificar a los playoffs.

Aunque los Falcons cerraron la campaña con cuatro triunfos consecutivos, el más reciente de este domingo por 19-17 sobre los New Orleans Saints, acumularon ocho juegos ganados y nueve perdidos por segunda temporada en fila, récord que los dejó sin posibilidades de entrar a la postemporada.

Fue el segundo año de Morris, de 49 años, al frente del equipo, al que llegó después de su destacado trabajo como coordinador defensivo de Los Angeles Rams, con los que estuvo entre 2021 y 2023 y los ayudó a triunfar en el Super Bowl LVI.

Al final de esta campaña, los Falcons tuvieron la ofensiva número 21 entre los 32 equipos de la liga y la defensiva número 22, registros que los dejaron en la medianía como el undécimo mejor equipo de la NFL.

Los malos resultados no sólo cobraron la salida del entrenador en jefe. También fue despedido Terry Fontenot, gerente general, quien estuvo en el cargo desde la temporada 2021.

Fontenot, de 45 años, llegó a Atlanta tras 17 temporadas con los Saints, sus puestos más recientemente fueron como subgerente general y vicepresidente de personal. Este fue su primera experiencia como gerente general.

Una de las situaciones por las que los resultados no llegaron con Fontenot a la cabeza fue el no encontrar un mariscal de campo franquicia que diera estabilidad al equipo.

Desde la salida de Matt Ryan en 2021 por los Falcons pasaron cinco mariscales de campo.

Ninguno entre Marcus Mariota, Desmond Ridder, Taylor Heinicke, Kirk Cousins y Michael Penix logró estabilizar la ofensiva para convertirlos en un equipo contendiente.

Ni siquiera la llegada de Kirk Cousins, en la pasada temporada baja, logró poner a la franquicia en un rumbo ganador. EFE

