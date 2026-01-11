Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Santo Domingo, 10 ene (EFE).- Los Leones del Escogido derrotaron este sábado por 8-3 a las Águilas Cibaeñas, en un partido por la semifinal de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) en el que Junior Lake disparó de cuadrangular por segundo juego consecutivo y remolcó tres carreras.

Previo al inicio del partido, los Leones realizaron un homenaje a Juan Marichal, primer dominicano en el Salón de la Fama de la MLB y a quien está dedicado el actual campeonato de la liga dominicana.

En la ceremonia, realizada en el estadio que lleva su nombre, Marichal, quien estuvo acompañado de su hijo Juan Antonio, recibió una camiseta con el número 27 que utilizó como lanzador activo, autografiada por cada uno de los miembros del equipo escarlata.

Los Leones, el equipo con mejor registro en la semifina, además de la producción de Lake, contaron con tres anotadas del venezolano Alcides Escobar, así como también con el aporte de Michael de la Cruz y Sócrates Brito, quienes remolcaron dos carreras cada uno.

Phillips Valdez lanzó dos episodios en blanco y recetó dos ponches para acreditarse la victoria por los campeones defensores de la liga dominicana.

Las Águilas, quienes habían ganado sus dos partidos previos, no pudieron contener la ofensiva de los escarlatas, cargando con la derrota el puertorriqueño Luis Leroy Cruz, a quien castigaron con cuatro anotaciones en apenas un tercio de entrada.

Cristhian Adames y Ángel Genao remolcaron una carrera cada uno por los Cibaeños, quienes debido la derrota no pudieron dar alcance a los Toros en el segundo lugar de la semifinal.

GIGANTES 2-1 ÁGUILAS

José Sirí rompió el empate con un sencillo remolcador en la décima entrada para que los Gigantes del Cibao dejaran en el terreno a los Toros del Este, en el partido celebrado en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís (nordeste).

Sirí conectó un lanzamiento del relevista Miguel Castro, para lograr un imparable al jardín izquierdo, con el cual remolcó a Melvin Mercedes con la carrera que le brindó a los Gigantes su segunda victoria en esta postemporada.

Carlos Franco también anotó una vuelta para contribuir con el triunfo de los potros, quienes con este triunfo mantienen vivas sus esperanzas de avanzar a la final.

El estadounidense Blake Weiman retiró a un bateador y se acreditó la victoria por los Gigantes.

Manuel Peña remolcó a Bryan de la Cruz por los Toros, quienes nuevamente presentaron dificultades para producir carreras, anotando solo una vuelta por tercer partido consecutivo, sumando con ello tres derrotas seguidas.

Castro perdió el juego al permitir el batazo ganador de Sirí en un tercio de entrada lanzada.

Tras el resultado de este sábado, los Leones (9-3) sacaron ventaja de dos juegos sobre los Toros (7-5), quienes continúan en la segunda posición, un juego por delante de las Águilas (6-6), mientras que los Gigantes (2-10) mantienen abiertas sus posibilidades de avanzar a la final.

Este domingo Toros y Leones se enfrentan en Santo Domingo, mientras que Águilas y Gigantes jugarán en San Francisco de Macorís (nordeste). EFE

hr/laa