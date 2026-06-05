Carito Müller, embarazada, se confiesa en Las 26 del 26: su historia de amor con el Chino Toloza y lo que más se googlea sobre ella

La influencer y tiktoker Carolina Müller, más conocida como Carito, participó del ciclo Las 26 del 26 y repasó junto a Tin Insaurralde lo que más se busca sobre ella en Google: de su historia de amor a su reciente embarazo.
Carito también habló de su reciente libro “Esta es mi historia”: “Toco muchos temas que a los adolescentes de hoy les conciernen. Muchos tienen relaciones tóxicas. Yo terminé internada con un intento de suicidio cuando mi primer novio me fue infiel. Yo quiero apuntar a esa gente joven que hoy se siente incomprendida. Decirles puede costar, puede ser duro, pero se puede salir de ahí“, relató.
“Las 26 del 26″, con Tin Insaurralde
“Las 26 del 26″ es el nuevo ciclo de entrevistas de Multimedio 26, pensado para la “generación streaming” con ritmo ágil y divertido y en formato 100% digital para conectar con los más jóvenes desde un lenguaje fresco, cercano y multiplataforma.
Se emite por el canal de Youtube de Canal 26 los viernes a las 20, con la conducción de Tin Insaurralde.
“Las 26 del 26″ propone una charla con el invitado, un idea y vuelta a lo largo de 26 preguntas recorriendo el perfil público del invitado, su perfil de Wikipedia, las búsquedas de Google y redes sociales, y mucho más.
Con contenidos diseñados para viralizar en clips, reels y shorts, “Las 26 del 26” fusiona televisión y redes sociales, integrando entretenimiento y actualidad en un formato pensado para la era del streaming.