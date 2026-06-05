Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Carito Müller, embarazada, se confiesa en Las 26 del 26: su historia de amor con el Chino Toloza y lo que más se googlea sobre ella

La influencer y tiktoker de 26 años repasó los cambios que sacudieron su vida en los útimos meses, y analizó con Tin Insaurralde lo que más se busca en Internet sobre ella.

Canal 26
Por Canal 26
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 20:00
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Carito Müller en Las 26 del 26
Carito Müller en Las 26 del 26 Foto: Tobías Paura / Canal 26
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La influencer y tiktoker Carolina Müller, más conocida como Carito, participó del ciclo Las 26 del 26 y repasó junto a Tin Insaurralde lo que más se busca sobre ella en Google: de su historia de amor a su reciente embarazo.

Carito también habló de su reciente libro “Esta es mi historia”: “Toco muchos temas que a los adolescentes de hoy les conciernen. Muchos tienen relaciones tóxicas. Yo terminé internada con un intento de suicidio cuando mi primer novio me fue infiel. Yo quiero apuntar a esa gente joven que hoy se siente incomprendida. Decirles puede costar, puede ser duro, pero se puede salir de ahí“, relató.

Carito Müller en Las 26 del 26 Foto: Tobías Paura / Canal 26
Carito Müller en Las 26 del 26 Foto: Tobías Paura / Canal 26
Carito Müller en Las 26 del 26 Foto: Tobías Paura / Canal 26

“Las 26 del 26″, con Tin Insaurralde

“Las 26 del 26″ es el nuevo ciclo de entrevistas de Multimedio 26, pensado para la “generación streaming” con ritmo ágil y divertido y en formato 100% digital para conectar con los más jóvenes desde un lenguaje fresco, cercano y multiplataforma.

Se emite por el canal de Youtube de Canal 26 los viernes a las 20, con la conducción de Tin Insaurralde.

Contenido Recomendado

Germán Beder en Las 26 del 26:un repaso por Paren la mano, su personaje, Olivia y su historia de amor con Paula Amato

Germán Beder en Las 26 del 26: un repaso por Paren la mano, su personaje, Olivia y su historia de amor con Paula Amato

Klan recordó el peso de ganar la Red Bull y analizó el fenómeno del Quinto Escalón en Las 26 del 26:“Hizo que el freestyle impacte en Latinoamérica”

Klan recordó el peso de ganar la Red Bull y analizó el fenómeno del Quinto Escalón en Las 26 del 26: “Hizo que el freestyle impacte en Latinoamérica”

Las 26 del 26″ propone una charla con el invitado, un idea y vuelta a lo largo de 26 preguntas recorriendo el perfil público del invitado, su perfil de Wikipedia, las búsquedas de Google y redes sociales, y mucho más.

Con contenidos diseñados para viralizar en clips, reels y shorts, “Las 26 del 26” fusiona televisión y redes sociales, integrando entretenimiento y actualidad en un formato pensado para la era del streaming.

Las 26 del 26Canal 26Tin InsaurraldeRapCultura
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. El velorio del Indio Solari será el domingo 7 de junio:todavía no se definió el lugar

    El velorio del Indio Solari será el domingo 7 de junio: todavía no se definió el lugar

  2. Sacudón en la música popular argentina:a los 70 años, murió una leyenda del chamamé y dejó un gran vacío en el folklore regional

    Sacudón en la música popular argentina: a los 70 años, murió una leyenda del chamamé y dejó un gran vacío en el folklore regional

  3. Los detalles de la autopsia del Indio Solari:qué dice el informe y cómo sigue la investigación

    Los detalles de la autopsia del Indio Solari: qué dice el informe y cómo sigue la investigación

  4. Los barrios de Zona Oeste, la cuna del rock argentino:cómo influyeron en figuras como el Indio Solari, Tanguito y Iorio

    Los barrios de Zona Oeste, la cuna del rock argentino: cómo influyeron en figuras como el Indio Solari, Tanguito y Iorio

  5. Tragedia en Hollywood:asesinaron a James Handy, actor de “Jumanji” y “Top Gun: Maverick”

    Tragedia en Hollywood: asesinaron a James Handy, actor de “Jumanji” y “Top Gun: Maverick”
Lo último
También podría interesarte
Política

El velatorio del Indio Solari no será en el Congreso:“No reúne las condiciones necesarias para un evento de esta magnitud”

El velatorio del Indio Solari no será en el Congreso: “No reúne las condiciones necesarias para un evento de esta magnitud”

Cristina Kirchner despidió al Indio Solari:“Vivir solo cuesta vida”

El Gobierno despidió al Indio Solari mediante un comunicado oficial:“Dejó una huella imborrable en la cultura argentina”

La emoción de Axel Kicillof tras la muerte del Indio Solari:“Despedimos a un héroe argentino”

Economía

ANSES en junio:quiénes cobran con aumento y aguinaldo antes del feriado del 15 de junio

ANSES en junio: quiénes cobran con aumento y aguinaldo antes del feriado del 15 de junio

Hidrovía:el Gobierno preadjudicó la concesión a la empresa belga Jan de Nul - Servimagnus

ANSES actualizó el SUAF para veteranos de Malvinas:cuánto se cobra en junio 2026 por hijo, cónyuge y ayuda escolar

Aumentan las tarifas del gas propano:el Gobierno reduce subsidios y eleva los costos en 10 provincias

Internacionales

La cuadratura del triángulo:China busca seducir a Europa para una política triangular, pero ¿logrará separarla de EEUU?

La cuadratura del triángulo: China busca seducir a Europa para una política triangular, pero ¿logrará separarla de EEUU?

De Isócrates a Marco Rubio:la “empresa común” de occidente y el gran desafío de la unidad americana

El Brasil de Lula:él busca un cuarto mandato, pero los ciudadanos lo perciben como “corrupto” y observan como “fracaso” su modelo económico

El país que sorprende con la mayor flota de buques de guerra en todo el mundo y que tiene una modernización acelerada