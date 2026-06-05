Carito Müller, embarazada, se confiesa en Las 26 del 26: su historia de amor con el Chino Toloza y lo que más se googlea sobre ella

Carito Müller en Las 26 del 26 Foto: Tobías Paura / Canal 26

La influencer y tiktoker Carolina Müller, más conocida como Carito, participó del ciclo Las 26 del 26 y repasó junto a Tin Insaurralde lo que más se busca sobre ella en Google: de su historia de amor a su reciente embarazo.

Carito también habló de su reciente libro “Esta es mi historia”: “Toco muchos temas que a los adolescentes de hoy les conciernen. Muchos tienen relaciones tóxicas. Yo terminé internada con un intento de suicidio cuando mi primer novio me fue infiel. Yo quiero apuntar a esa gente joven que hoy se siente incomprendida. Decirles puede costar, puede ser duro, pero se puede salir de ahí“, relató.

Carito Müller en Las 26 del 26 Foto: Tobías Paura / Canal 26

Carito Müller en Las 26 del 26 Foto: Tobías Paura / Canal 26

Carito Müller en Las 26 del 26 Foto: Tobías Paura / Canal 26

“Las 26 del 26″, con Tin Insaurralde

“Las 26 del 26″ es el nuevo ciclo de entrevistas de Multimedio 26, pensado para la “generación streaming” con ritmo ágil y divertido y en formato 100% digital para conectar con los más jóvenes desde un lenguaje fresco, cercano y multiplataforma.

Se emite por el canal de Youtube de Canal 26 los viernes a las 20, con la conducción de Tin Insaurralde.

“Las 26 del 26″ propone una charla con el invitado, un idea y vuelta a lo largo de 26 preguntas recorriendo el perfil público del invitado, su perfil de Wikipedia, las búsquedas de Google y redes sociales, y mucho más.

Con contenidos diseñados para viralizar en clips, reels y shorts, “Las 26 del 26” fusiona televisión y redes sociales, integrando entretenimiento y actualidad en un formato pensado para la era del streaming.