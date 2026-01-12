Canal 26
Por Canal 26
lunes, 12 de enero de 2026, 03:00
Logo de Canal 26
Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Manizales (Colombia), 11 ene (EFE).- El torero español David de Miranda se convirtió en el gran triunfador de la 71 Feria de Manizales que concluyó este domingo en esta ciudad colombiana.

De Miranda se hizo acreedor a los dos trofeos más importantes del tradicional ciclo taurino de esta ciudad cafetera del occidente de Colombia: La réplica de la Catedral, premio oficial, y 'El voceador de prensa', que entrega el diario local La Patria.

Los jurados de ambos trofeos coincidieron en calificar la faena de Miranda del pasado 6 de enero al toro 'Serrano', número 111 de la ganadería Santa Bárbara, como la más completa e importante de la feria.

Como Mejor Ganadería fue considerado el hierro Santa Bárbara por el encierro lidiado el mismo 6 de enero.

También podría interesarte
Lula celebra triunfo de 'The Secret Agent' en los Globos de Oro: "Viva el cine brasileño"

Lula celebra triunfo de 'The Secret Agent' en los Globos de Oro: "Viva el cine brasileño"

Jessie Buckley obtiene el Globo de Oro a mejor actriz de drama por 'Hamnet'

Jessie Buckley obtiene el Globo de Oro a mejor actriz de drama por 'Hamnet'

El Mejor Subalterno fue para el banderillero local Emerson Pineda, mientras que la Mejor Novillera fue la aspirante española Olga Casado. EFE

vdr/joc/rrt