Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

São Paulo, 12 ene (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, celebró la victoria de la película 'The Secret Agent' en los Globos de Oro y exaltó el cine brasileño que, según él, es "sinónimo de orgullo en los principales escenarios del mundo".

A través de sus redes sociales, el mandatario manifestó su satisfacción ante el reconocimiento internacional del largometraje dirigido por Kleber Mendonça Filho y protagonizado por Wagner Moura, que se impuso este domingo como la mejor película de habla no inglesa en la 73º edición de los Globos de Oro.

La obra, que expone el Brasil de 1977 bajo el régimen militar, venció a la española 'Sirat'; la coreana 'No Other Choice', la francesa 'It Was Just An Accident', dirigida por el iraní Jafar Panahi; 'Sentimental Value', la representante de Noruega y 'The Voice of Hind Rajab', que compite por Túnez.

Lula señaló que el galardón corona el "trabajo potente" del director y los actores, quienes escribieron "otro lindo capítulo de la historia del cine brasileño".

El jefe de Estado, quien tuvo la oportunidad de ver el filme junto al elenco en una función privada en su residencia antes del estreno oficial en el país, calificó la obra como "esencial para no dejar caer en el olvido la violencia de la dictadura y la capacidad de resistencia del pueblo brasileño".

'The Secret Agent' le valió a Filho el premio a Mejor Director en el Festival de Cannes de 2025.

La victoria del largometraje brasileño se suma al éxito alcanzado el año pasado por 'Ainda estou aqui' ('Aún estoy aquí', en español), del director Walter Salles, que también logró un importante recorrido de reconocimientos internacionales.

En la anterior edición de los Globos de Oro, la brasileña Fernanda Torres alzó el galardón por esta película, mientras que el largometraje cayó ante 'Emilia Pérez' en la categoría de mejor película de habla no inglesa. EFE

adm/rrt