FÚTBOL ESPAÑA LALIGA EA SPORTS

Redacción Deportes. El Sevilla juega este lunes e su feudo del estadio Ramón Sánchez-Pizjuan para cerrar la decimonovena y última jornada de la primera vuelta de LaLiga EA Sports, lo hace sumido en la inestabilidad que le da las dos recientes derrotas consecutivas y la proximidad con los puestos de descenso, algo que intentará aprovechar un Celta ilusionado con asaltar la zona europea de la tabla.

AUTO MOTO DAKAR

Redacción Deportes. La octava etapa de la Rally Dakar 2026, que se disputa en Arabia Saudí, se disputa este lunes con salida y meta en Wadi Ad Dawasir, con 717 kilómetros totales, 481 de ellos cronometrados. Lideran las generales el australiano Daniel Sanders (KTM), en motos, y el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), en coches.

AGENDA INFORMATIVA

.

AUTO-MOTO

- Dakar 2026, en Arabia Saudí (hasta 17). 8ª etapa: Wadi Ad Dawasir–Wadi Ad Dawasir. 717 km totales, 481 de ellos cronometrados.

.

BALONCESTO

- NBA: Cleveland Cavaliers-Utah Jazz (00.00 GMT), Indiana Pacers-Boston Celtics y Toronto Raptors-Philadelphia 76ers (00.30), Dallas Mavericks-Brooklyn Nets (01.30), Sacramento Kings-Los Angeles Lakers (03.00) y Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets (03.30).

.

CICLISMO

- Vuelta al Táchira, en Venezuela (hasta 18).

.

FÚTBOL

- España. LaLiga EA Sports. 19ª jornada (FOTO): Sevilla-Celta (20.00 GMT).

- Francia. Copa. 1/16 final. PSG-París FC (20.10 GMT).

- Inglaterra. FA Cup. 1/32 final: Liverpool-Barnsley (19.45 GMT).

- Italia. 20ª jornada (FOTO): Juventus-Cremonese (19.45 GMT).

- Serie Rio de la Plata: Cerro Largo-At. Tucumán (00.00 GMT del martes).

- Uruguay. Copa de la Liga AUF: Boston River-Danubio (21.00 GMT) y Peñarol-Central Esp. (00.30 GMT del martes).

.

TENIS

- Clasificaciones mundiales ATP y WTA.

- Torneos WTA 500 de Adelaida y 250 de Hobart (Australia) (hasta 17).

- Torneos ATP 250 de Adelaida (Australia) y Auckland (Nueva Zelanda) (hasta 17).

