FÚTBOL INGLATERRA

Redacción Deportes. El Newcastle, defensor del título, y el Manchester City, seis veces campeón, se enfrentan este martes desde las 20.00 GMT en el partido de ida de la primera semifinal de la Copa de la Liga de Inglaterra, en una eliminatoria que se resolverá en el de vuelta, previsto para el 4 de febrero.

.

FÚTBOL ESPAÑA COPA DEL REY

Redacción deportes. La Cultural Leonesa recibe al Athletic Club de Bilbao en la apertura de los octavos de final de la Copa del Rey, en una jornada en la que el Osasuna cruza su camino con la Real Sociedad en San Sebastián y el Atlético de Madrid con el Deportivo de La Coruña.

.

FÚTBOL REAL MADRID

Madrid. Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid en sustitución de Xabi Alonso, destituido tras la derrota ante el Barcelona en la final de la Supercopa, comparece este martes ante los medios de comunicación en la víspera de su primer compromiso al frente del primer equipo: el miércoles en Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey.

.

AUTO MOTO DAKAR

Redacción deportes. Con el catarí Nasser Al-Attiyah al frente de la clasificación de coches y el argentino Luciano Benavides de la de motos, el Dakar 2026, en Arabia Saudí, afronta su 9ª etapa entre Wadi Ad Dawasir–Bisha, con un total de 531 kilómetros, 410 de ellos cronometrados.

(Texto) (Foto)

.

AGENDA INFORMATIVA

.

AUTO-MOTO

- Dakar 2026, en Arabia Saudí (hasta 17). 9ª etapa: Wadi Ad Dawasir–Bisha. 531 km totales, 410 de ellos cronometrados.

.

BALONCESTO

- NBA (-1 GMT): Miami Heat-Phoenix Suns (01.30), Houston Rockets-Chicago Bulls, Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans-Denver Nuggets y Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs (02.00), Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks (04.30) y Golden State Warriors-Portland Trail Blazers (05.00)(FOTO).

.

CICLISMO

- Vuelta al Táchira, en Venezuela (hasta 18).

.

ESQUÍ ALPINO

- Copa del Mundo. Eslalon nocturno masculino en Flachau (Austria) (16.45 y 19.45 GMT).

.

FÚTBOL

- Inglaterra. Copa de la Liga. Semifinales: Newcastle-Manchester City (20.00 GMT).

- España. Copa del Rey. 1/8 final (FOTO): Cultural Leonesa-Athletic, Real Sociedad-Osasuna y Deportivo-Atlético de Madrid (todos a las 20.00 GMT).

- Alemania. 17ª jornada: Stuttgart-Eintracht Fráncfort (17.30 GMT) y Borussia Dortmund-Werder Bremen, Hamburgo-Bayer Leverkusen y Mainz-Heidenheim (19.30 GMT).

- Copa de Francia. 1/16 final: Bayeux-Marsella (20.00 GMT).

- Copa Italia. 1/8 final (FOTO): Roma-Torino (20.00 GMT).

- Copa de África. Presentación de las semifinales: Senegal-Egipto y Nigeria-Marruecos.

- Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid en sustitución de Xabi Alonso, comparece este martes ante los medios en la víspera de su primer compromiso al frente del primer equipo: el miércoles en Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey (FOTO) (VÍDEO)

- Acto de presentación del lateral portugués Joao Cancelo como nuevo jugador del Barcelona (12.00 GMT). (FOTO)

- Serie Rio de la Plata: Huracán-Cerro Porteño (21.15 GMT) e Independiente-Everton (00.00 GMT del miércoles).

- México. 2ª jornada: Puebla-Mazatlán, Necaxa-Monterrey, Pachuca-León, Juárez-Guadalajara.

- Uruguay. Copa de la Liga AUF: Liverpool-Albion (22.00 GMT) y Nacional-Maldonado (00.30 GMT del miércoles).

- Costa Rica. 1ª jornada: Pérez Zeledón-San Carlos (23.00 GMT) y Saprissa-Puntarenas (02.00 GMT del miércoles).

.

GOLF

Entrevista con el golfista español Jon Rahm. Información de Carlos Pérez Gil.

.

TENIS

- Torneos WTA 500 de Adelaida y 250 de Hobart (Australia) (hasta 17).

- Torneos ATP 250 de Adelaida (Australia) y Auckland (Nueva Zelanda) (hasta 17).

.

