Nairobi, 15 ene (EFE).- La ONG Human Rights Watch (HRW) urgió este jueves a las autoridades de Uganda a "restablecer de inmediato el acceso a internet" y abstenerse de imponer cortes generales que socavan derechos fundamentales y amenazan la integridad de las elecciones generales que el país celebra durante esta jornada.

"La Constitución de Uganda y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos garantizan el acceso a la información y la libertad de expresión, derechos cuya protección es especialmente crucial durante el período electoral", declaró en un comunicado Tomiwa Ilori, investigadora sénior de tecnología y derechos de HRW.

"El restablecimiento inmediato de la conectividad total, junto con compromisos claros contra futuros cortes, es esencial para salvaguardar la transparencia y la integridad del voto en Uganda", subrayó Ilori.

El pasado martes, la Comisión de Comunicaciones de Uganda (UCC) ordenó a todos los operadores de redes móviles y proveedores de servicios de internet suspender el acceso público a la red en todo el país.

La UCC alegó que tomó la medida para combatir la "desinformación en línea" y el "fraude electoral", y prevenir la "incitación a la violencia que podría afectar la confianza pública y la seguridad nacional durante el período electoral".

El regulador bloqueó las plataformas de redes sociales, la navegación web, la transmisión de video, los servicios de correo electrónico personal, las aplicaciones de mensajería y la mayoría de los servicios en línea, dejando sólo una lista limitada de servicios críticos como sistemas hospitalarios, redes bancarias, plataformas tributarias, servicios públicos y el portal de la comisión electoral.

También suspendió la venta de tarjetas SIM y deshabilitó el "roaming" (itinerancia) de datos salientes a los países del Área de Red Única (UNA).

Varias fuentes de medición de la red, como Cloudflare Radar y el Análisis de Detección de Interrupciones de Internet (IWA), han confirmado una caída del tráfico de internet en Uganda.

Según HRW, el bloqueo de internet forma parte de "una ofensiva más amplia contra los derechos".

Así, el 12 de enero, el Gobierno ordenó al menos a 10 organizaciones no gubernamentales el cese inmediato e indefinido de sus operaciones, y el 30 de diciembre de 2025 arrestó a Sarah Bireete, destacada activista y crítica de derechos humanos.

Esta medida -añadió la ONG pro derechos humanos- se suma a un "preocupante patrón" de bloqueos de internet relacionados con las elecciones de 2016 y 2021 por parte de las autoridades, que cortaron el acceso a la información y "socavaron la transparencia y la confianza pública en el proceso electoral".

Los ugandeses empezaron este jueves a votar para elegir presidente en unas elecciones en las que Yoweri Museveni, en el poder desde 1986, busca un séptimo mandato y que se desarrollan bajo un fuerte despliegue policial y el bloqueo temporal de internet, tras meses de represión contra la oposición.

Ocho candidatos optan a la Presidencia, incluido Museveni, de 81 años, cuyo principal rival es el opositor y cantante de 43 años, Robert Kyagulanyi, más conocido como Bobi Wine, su nombre artístico.

Durante la jornada, los votantes también elegirán a los miembros del Parlamento. EFE

pa/alf