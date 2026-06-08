Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Clima en Santiago del Estero: cuál será la temperatura máxima este 8 de junio de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 03:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Santiago del Estero este 8 de junio de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 13°. Con vientos de 15 - 33 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Nubes y claros
14°
Viento
Suroeste 11 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Sur 13 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
15°
Viento
Sur 7 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 15 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 21°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:03
Puesta del sol18:28
Horas de luz10h 25m
Fase lunarMenguante
Iluminación48%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 8 de junio de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 08:03 y se pone a las 18:28, dando aproximadamente 10h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 8 de junio de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 15 - 33 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sur 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
02:00 15° 15° Sur 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Sur 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
04:00 14° 14° Sur 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Sur 13 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 14° 14° Sur 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
07:00 14° 14° Sur 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 14° Suroeste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Suroeste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Suroeste 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
11:00 18° 18° Sur 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Sur 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Sur 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Sur 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Sur 15 - 33 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 21° Sur 14 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Sur 13 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Sur 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Sur 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
20:00 16° 16° Sur 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
21:00 15° 15° Sur 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Sur 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Sur 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Sur 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santiago del Esterotiempo en Santiago del Estero hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Tormentas en Buenos Aires:hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima, según el Servicio Meteorológico

    Tormentas en Buenos Aires: hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima, según el Servicio Meteorológico

  2. Se intensifican las tormentas en Buenos Aires:cómo sigue el clima después de las lluvias

    Se intensifican las tormentas en Buenos Aires: cómo sigue el clima después de las lluvias

  3. Domingo gris, húmedo y ventoso en Buenos Aires:a qué hora llegan las lluvias, según el SMN

    Domingo gris, húmedo y ventoso en Buenos Aires: a qué hora llegan las lluvias, según el SMN

  4. Se vienen 48 horas de tormentas:hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima en la semana

    Se vienen 48 horas de tormentas: hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima en la semana

  5. Pronóstico en Santa Fe:cómo estará el tiempo hoy, 7 de junio de 2026

    Pronóstico en Santa Fe: cómo estará el tiempo hoy, 7 de junio de 2026
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Argentina podría ser socio comercial del Reino Unido:el acuerdo que planta interrogantes por las Islas Malvinas

Argentina podría ser socio comercial del Reino Unido: el acuerdo que planta interrogantes por las Islas Malvinas

La reforma electoral, en pausa:el Gobierno no consigue respaldo para eliminar las PASO y se retrasa el debate en el Senado

Cazas F-16:pilotos argentinos completaron vuelos en solitario y avanza la compra de nuevos aviones

El Gobierno convocó a la mesa política:las nuevas reformas que impulsará en el Congreso

Economía

Cuándo se conoce la inflación de mayo 2026:qué día publica el dato el INDEC y qué estiman las consultoras

Cuándo se conoce la inflación de mayo 2026: qué día publica el dato el INDEC y qué estiman las consultoras

Descuentos de ANSES en supermercados:dónde comprar con rebajas de hasta el 25% y tope de reintegro de 35.000 pesos

Qué es y cómo funciona el plazo fijo UVA, la inversión que más eligen los argentinos para proteger sus pesos de la inflación

Damián Betular sacó una línea de golosinas de “Toy Story 5″:cuánto cuestan y dónde comprarlas

Internacionales

Multitudinario evento del papa León XIV en Madrid:15.000 personas y un emotivo encuentro con Antonio Banderas

Multitudinario evento del papa León XIV en Madrid: 15.000 personas y un emotivo encuentro con Antonio Banderas

Irán lanzó un ataque con misiles contra Israel y advirtió sobre una “respuesta devastadora” si se defiende

Tenso video:Donald Trump cortó una entrevista y se retiró acusando a una periodista de “corrupta”

Mejores destinos para jubilarse en 2026:los 3 países de América Latina que están en la cima del ranking