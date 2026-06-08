Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Clima en Santa Cruz: cuál será la temperatura máxima este 8 de junio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 8°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 03:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Puerto San Julián, Santa Cruz
Puerto San Julián, Santa Cruz
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Santa Cruz este 8 de junio de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 12 - 20 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 7 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 9 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 12 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 12 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 8°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:38
Puesta del sol17:33
Horas de luz7h 55m
Fase lunarMenguante
Iluminación48%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 8 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:38 y se pone a las 17:33, dando aproximadamente 7h 55m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 8 de junio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 12 - 20 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 9 - 15 km/h 0% Cubierto
02:00 Norte 9 - 15 km/h 0% Cubierto
03:00 Norte 10 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Norte 10 - 16 km/h 0% Cubierto
05:00 Norte 8 - 15 km/h 0% Cubierto
06:00 Norte 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 9 - 14 km/h 0% Cubierto
08:00 Norte 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 7 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Norte 9 - 14 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Norte 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Norte 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Noreste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Noreste 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Norte 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Norte 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Norte 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Norte 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Norte 11 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Norte 12 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Norte 12 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Noroeste 12 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noroeste 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noroeste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santa Cruztiempo en Santa Cruz hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Tormentas en Buenos Aires:hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima, según el Servicio Meteorológico

    Tormentas en Buenos Aires: hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima, según el Servicio Meteorológico

  2. Se intensifican las tormentas en Buenos Aires:cómo sigue el clima después de las lluvias

    Se intensifican las tormentas en Buenos Aires: cómo sigue el clima después de las lluvias

  3. Domingo gris, húmedo y ventoso en Buenos Aires:a qué hora llegan las lluvias, según el SMN

    Domingo gris, húmedo y ventoso en Buenos Aires: a qué hora llegan las lluvias, según el SMN

  4. Se vienen 48 horas de tormentas:hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima en la semana

    Se vienen 48 horas de tormentas: hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima en la semana

  5. Pronóstico en Santa Fe:cómo estará el tiempo hoy, 7 de junio de 2026

    Pronóstico en Santa Fe: cómo estará el tiempo hoy, 7 de junio de 2026
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Argentina podría ser socio comercial del Reino Unido:el acuerdo que planta interrogantes por las Islas Malvinas

Argentina podría ser socio comercial del Reino Unido: el acuerdo que planta interrogantes por las Islas Malvinas

La reforma electoral, en pausa:el Gobierno no consigue respaldo para eliminar las PASO y se retrasa el debate en el Senado

Cazas F-16:pilotos argentinos completaron vuelos en solitario y avanza la compra de nuevos aviones

El Gobierno convocó a la mesa política:las nuevas reformas que impulsará en el Congreso

Economía

Cuándo se conoce la inflación de mayo 2026:qué día publica el dato el INDEC y qué estiman las consultoras

Cuándo se conoce la inflación de mayo 2026: qué día publica el dato el INDEC y qué estiman las consultoras

Descuentos de ANSES en supermercados:dónde comprar con rebajas de hasta el 25% y tope de reintegro de 35.000 pesos

Qué es y cómo funciona el plazo fijo UVA, la inversión que más eligen los argentinos para proteger sus pesos de la inflación

Damián Betular sacó una línea de golosinas de “Toy Story 5″:cuánto cuestan y dónde comprarlas

Internacionales

Multitudinario evento del papa León XIV en Madrid:15.000 personas y un emotivo encuentro con Antonio Banderas

Multitudinario evento del papa León XIV en Madrid: 15.000 personas y un emotivo encuentro con Antonio Banderas

Irán lanzó un ataque con misiles contra Israel y advirtió sobre una “respuesta devastadora” si se defiende

Tenso video:Donald Trump cortó una entrevista y se retiró acusando a una periodista de “corrupta”

Mejores destinos para jubilarse en 2026:los 3 países de América Latina que están en la cima del ranking