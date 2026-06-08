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Clima en Santa Fe: cuál será la temperatura máxima este 8 de junio de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 17°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (5.8 mm), el día se presentará lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 03:30
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Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.
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El pronóstico para Santa Fe este 8 de junio de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de 13°. Con vientos de 18 - 36 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Cubierto
14°
Viento
Suroeste 13 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
16°
Viento
Suroeste 14 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Sur 13 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 18 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 17°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:57
Puesta del sol18:06
Horas de luz10h 9m
Fase lunarMenguante
Iluminación48%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 8 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:57 y se pone a las 18:06, dando aproximadamente 10h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 5.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 8 de junio de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 18 - 36 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sureste 6 - 13 km/h 80% 1.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 15° 15° Sur 4 - 12 km/h 70% 1.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 14° 14° Sur 4 - 9 km/h 50% 3 mm Lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso
04:00 14° 14° Suroeste 5 - 9 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 14° 14° Suroeste 9 - 15 km/h 0% Cubierto
06:00 14° 14° Suroeste 10 - 17 km/h 0% Cubierto
07:00 14° 14° Suroeste 11 - 19 km/h 0% Cubierto
08:00 14° 14° Suroeste 12 - 21 km/h 0% Cubierto
09:00 14° 14° Suroeste 13 - 25 km/h 0% Cubierto
10:00 15° 15° Suroeste 14 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 16° 16° Suroeste 17 - 35 km/h 0% Cubierto
12:00 15° 15° Suroeste 16 - 35 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 16° 16° Suroeste 16 - 34 km/h 0% Cubierto
14:00 16° 16° Suroeste 16 - 33 km/h 0% Cubierto
15:00 17° 17° Suroeste 18 - 36 km/h 0% Cubierto
16:00 17° 17° Suroeste 15 - 36 km/h 0% Cubierto
17:00 16° 16° Suroeste 14 - 31 km/h 0% Cubierto
18:00 16° 16° Suroeste 14 - 27 km/h 0% Cubierto
19:00 15° 15° Suroeste 14 - 26 km/h 0% Cubierto
20:00 15° 15° Suroeste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
21:00 14° 14° Sur 13 - 25 km/h 0% Cubierto
22:00 14° 14° Sur 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Sur 13 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Sur 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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