Clima en Santa Fe: cuál será la temperatura máxima este 8 de junio de 2026

El pronóstico para Santa Fe este 8 de junio de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de 13°. Con vientos de 18 - 36 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Santa Fe
Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 17°.
Viento: 18 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.8 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 17°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:57
|Puesta del sol
|18:06
|Horas de luz
|10h 9m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|48%
Radar meteorológico – Santa Fe
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?
Para este 8 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 17°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?
El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:57 y se pone a las 18:06, dando aproximadamente 10h 9m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Fe?
El pronóstico para hoy en Santa Fe indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 5.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?
Para este 8 de junio de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 18 - 36 km/h.
Ubicación de Santa Fe
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Sureste 6 - 13 km/h
|80% 1.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|02:00
|15°
|15°
|Sur 4 - 12 km/h
|70% 1.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|03:00
|14°
|14°
|Sur 4 - 9 km/h
|50% 3 mm
|Lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso
|04:00
|14°
|14°
|Suroeste 5 - 9 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|05:00
|14°
|14°
|Suroeste 9 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|14°
|14°
|Suroeste 10 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|14°
|14°
|Suroeste 11 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|14°
|14°
|Suroeste 12 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|14°
|14°
|Suroeste 13 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|15°
|15°
|Suroeste 14 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|16°
|16°
|Suroeste 17 - 35 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|15°
|15°
|Suroeste 16 - 35 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|16°
|16°
|Suroeste 16 - 34 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|16°
|16°
|Suroeste 16 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|17°
|17°
|Suroeste 18 - 36 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|17°
|17°
|Suroeste 15 - 36 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|16°
|16°
|Suroeste 14 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|16°
|16°
|Suroeste 14 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|15°
|15°
|Suroeste 14 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|15°
|15°
|Suroeste 13 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|14°
|14°
|Sur 13 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|14°
|14°
|Sur 13 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|13°
|13°
|Sur 13 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|13°
|13°
|Sur 12 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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