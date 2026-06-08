Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Clima en Tierra del Fuego: cuál será la temperatura máxima este 8 de junio de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 8°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (0.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 03:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Tierra del Fuego este 8 de junio de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 16 - 50 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 13 - 45 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Norte 12 - 49 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 12 - 34 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 16 - 50 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 8°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:51
Puesta del sol17:12
Horas de luz7h 21m
Fase lunarMenguante
Iluminación48%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 8 de junio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:51 y se pone a las 17:12, dando aproximadamente 7h 21m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 8 de junio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 16 - 50 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 12 - 40 km/h 0% Cubierto
02:00 Norte 12 - 41 km/h 0% Cubierto
03:00 Norte 13 - 43 km/h 0% Cubierto
04:00 Norte 14 - 45 km/h 0% Cubierto
05:00 Norte 12 - 46 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Norte 10 - 44 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 Norte 11 - 42 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 Norte 12 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 13 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Norte 12 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Norte 13 - 44 km/h 0% Cubierto
12:00 Norte 11 - 44 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Norte 12 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Norte 13 - 43 km/h 0% Cubierto
15:00 Norte 15 - 46 km/h 0% Cubierto
16:00 Norte 16 - 49 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Norte 12 - 49 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Norte 9 - 41 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Norte 11 - 38 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Norte 11 - 37 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Norte 11 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Norte 12 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Norte 13 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 16 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Tierra del Fuegotiempo en Tierra del Fuego hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Tormentas en Buenos Aires:hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima, según el Servicio Meteorológico

    Tormentas en Buenos Aires: hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima, según el Servicio Meteorológico

  2. Se intensifican las tormentas en Buenos Aires:cómo sigue el clima después de las lluvias

    Se intensifican las tormentas en Buenos Aires: cómo sigue el clima después de las lluvias

  3. Domingo gris, húmedo y ventoso en Buenos Aires:a qué hora llegan las lluvias, según el SMN

    Domingo gris, húmedo y ventoso en Buenos Aires: a qué hora llegan las lluvias, según el SMN

  4. Se vienen 48 horas de tormentas:hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima en la semana

    Se vienen 48 horas de tormentas: hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima en la semana

  5. Pronóstico en Santa Fe:cómo estará el tiempo hoy, 7 de junio de 2026

    Pronóstico en Santa Fe: cómo estará el tiempo hoy, 7 de junio de 2026
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Argentina podría ser socio comercial del Reino Unido:el acuerdo que planta interrogantes por las Islas Malvinas

Argentina podría ser socio comercial del Reino Unido: el acuerdo que planta interrogantes por las Islas Malvinas

La reforma electoral, en pausa:el Gobierno no consigue respaldo para eliminar las PASO y se retrasa el debate en el Senado

Cazas F-16:pilotos argentinos completaron vuelos en solitario y avanza la compra de nuevos aviones

El Gobierno convocó a la mesa política:las nuevas reformas que impulsará en el Congreso

Economía

Cuándo se conoce la inflación de mayo 2026:qué día publica el dato el INDEC y qué estiman las consultoras

Cuándo se conoce la inflación de mayo 2026: qué día publica el dato el INDEC y qué estiman las consultoras

Descuentos de ANSES en supermercados:dónde comprar con rebajas de hasta el 25% y tope de reintegro de 35.000 pesos

Qué es y cómo funciona el plazo fijo UVA, la inversión que más eligen los argentinos para proteger sus pesos de la inflación

Damián Betular sacó una línea de golosinas de “Toy Story 5″:cuánto cuestan y dónde comprarlas

Internacionales

Multitudinario evento del papa León XIV en Madrid:15.000 personas y un emotivo encuentro con Antonio Banderas

Multitudinario evento del papa León XIV en Madrid: 15.000 personas y un emotivo encuentro con Antonio Banderas

Irán lanzó un ataque con misiles contra Israel y advirtió sobre una “respuesta devastadora” si se defiende

Tenso video:Donald Trump cortó una entrevista y se retiró acusando a una periodista de “corrupta”

Mejores destinos para jubilarse en 2026:los 3 países de América Latina que están en la cima del ranking