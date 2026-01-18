Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Yakarta, 18 ene (EFE).- Las autoridades de Indonesia informaron este domingo de que, durante la operación de búsqueda del avión que perdió el contacto la víspera con una torre de control de la región centro-este del archipiélago, con 10 personas a bordo, se encontró un fuselaje que "se sospecha corresponde" al aparato.

"Recibimos información de (...) que se había avistado un pequeño fragmento de escombros de una ventana de avión. A las 7:49 h (hora local, 23:49 GMT del sábado), encontramos un fuselaje que se sospecha corresponde al avión", dijo Andi Sultan, efectivo de la división en Makassar de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas), en un vídeo difundido por el organismo.

El avión, un ATR 42-500, partió el sábado de Yogyakarta (oeste) y tenía previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional Sultan Hasanuddin de Makassar (centro-este), cuando el Control de Tráfico Aéreo (ATC) "perdió la comunicación con la aeronave", en la que viajaban siete tripulantes y tres pasajeros, explicó en un comunicado la Dirección General de Transporte Aéreo de Indonesia.

La operación de búsqueda del aparato, en la que participan centenares de efectivos, se reanudó hoy a las 6:15 hora local (22:15 GMT del sábado), apuntó Sultan, tras detenerse durante la noche "debido al cielo nublado", argumentó el director de Basarnas, Mohammad Syafii, la víspera.

El área de rastreo comprende las montañas calizas de Bantimurung, en la regencia de Maros, perteneciente a la provincia de Sulawesi del Sur, que se ubica al este de la isla de Borneo, famosa por sus selvas tropicales.

La aeronave, operada por la empresa local de aviación Indonesia Air Transport, había sido fletada por el Ministerio de Pesca, que realiza monitoreos aéreos de recursos, y a bordo viajaban tres trabajadores de la cartera, según las autoridades.

La cronología difundida por la Dirección General de Transporte Aéreo detalla que el ATC de Makassar instruyó a la aeronave para que se aproximase a una pista del aeropuerto Sultan Hasanuddin, pero detectó que el aparato "no se encontraba en la trayectoria correcta de aproximación" y volvió a dirigirse a la tripulación para que corrigiera la posición.

Tras estas indicaciones, "se perdió la comunicación con la aeronave", por causas todavía desconocidas.

Las condiciones meteorológicas en el momento del incidente eran de cielo ligeramente nublado en el área circundante, con visibilidad de unos ocho kilómetros.

La Fuerza Aérea del país participa en "supervisar la situación y garantizar medidas de respuesta óptimas", se sumaron también la Dirección General de Aviación Civil, la Oficina de la Autoridad Aeroportuaria Región V de Makassar, AirNav Indonesia (proveedor de servicios de navegación aérea), Basarnas, los operadores de vuelo y otras agencias pertinentes. EFE

