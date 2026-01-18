Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Chicago (EE.UU.), 17 ene (EFE).- Los Ángeles Lakers, sin el esloveno Luka Doncic, se estrellaron este sábado en el campo de los Portland Trail Blazers (132-116) del técnico brasileño Tiago Splitter, en una jornada de la NBA en la que Anthony Edwards firmó la mejor marca anotadora de su carrera (55 puntos) sin premio.

Además, los Boston Celtics, con treinta minutos en pista para el novato español Hugo González, se pasearon en el Atlanta y presionan a los líderes del Este, los Detroit Pistons.

Los Lakers compitieron en Portland sin Doncic, baja por un problema en la ingle sufrido después de anotar 39 puntos en la última derrota angelina frente a los Charlotte Hornets. A su ausencia se sumaron las de Deandre Ayton, Jaxon Hayes y Austin Reaves.

Sin Doncic, que promedia 33.6 puntos por partido este año, el equipo de JJ Redick perdió su quinto partido en los últimos seis, lo que le deja sexto en el Oeste (24-15).

Shaedon Sharpe lideró a los Blazers con 25 puntos y Jerami Grant y Caleb Love aportaron 22 puntos cada uno.

LeBron James rozó el triple doble en los Lakers con 20 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias, en una noche en la que Marcus Smart fue el máximo anotador de los Lakers con 25 puntos.

Spurs y Nuggets presionan a OKC

Los Heat dieron la campanada frente a los campeones de la NBA, que cayeron 122-120 en el Kaseya Center e interrumpieron su racha de cinco victorias consecutivas.

Bam Adebayo dominó con un doble doble de 30 puntos y doce rebotes, acompañado por los 19 puntos de Norman Powell, para frenar a unos Thunder en los que Shai Gilgeous-Alexander se quedó solo, con sus 39 puntos.

OKC sigue al mando del Oeste con un balance de 35-8, pero tanto los San Antonio Spurs como los Denver Nuggets aprovecharon su derrota para recortar distancias. Ambos tienen una marca de 29-13.

Los Spurs sobrevivieron a la mejor noche anotadora de la carrera de Anthony Edwards (55 puntos) y doblegaron a los Minnesota Timberwolves 126-123.

Edwards firmó un 19 de 33 en tiros de campo y selló nueve triples, pero su equipo terminó rindiéndose ante los 39 puntos y nueve rebotes del francés Victor Wembanyama.

Los Nuggets, que siguen sin poder contar con el serbio Nikola Jokic por un problema de rodilla, se encomendaron a Jamal Murray para tumbar 121-115 a los Washington Wizards.

El canadiense brilló con 42 puntos y contó con el apoyo de un Tim Hardaway de 30 puntos. Murray metió 16 puntos en el cuarto período y Hardaway firmó quince en ese segmento para entregar a una trabajada victoria a los Nuggets.

Triunfo para Hugo González

Hugo González contribuyó con siete puntos y nueve rebotes en 30 minutos en pista en la cómoda victoria de los Boston Celtics contra los Atlanta Hawks (132-106).

Los Celtics, segundos en el Este (26-16), llegaron a tener 43 puntos de ventaja en Atlanta, donde Jaylen Brown dirigió al equipo de Joe Mazzulla con 41 puntos.

En la fiesta de Boston también participó Sam Hauser, que selló diez triples para treinta puntos.

Los Pistons anulan a los Pacers

Los Pistons reforzaron su liderato en el Este con una contundente victoria por 121-78 ante los Indiana Pacers, completamente anulados por la defensa de Detroit.

Indiana tan solo anotó 25 puntos en la primera mitad del encuentro, en la que solo conectaron diez de sus 43 tiros de campo y un solo triple de 18 intentos.

La de los Pacers fue la tercera peor marca anotadora en una primera mitad en la historia de la NBA, después de los 22 puntos de los Phoenix Suns en un partido contra los Lakers de 2016. El segundo peor registro también es de los Suns, con 24 puntos en un duelo con los Spurs de 2015.

Entre los demás resultados, los Dallas Mavericks ganaron 138-120 a los Utah Jazz con 23 puntos de Klay Thompson (6 triples) y los Phoenix Suns asaltaron el Madison Square Garden con un 106-99 a los New York Knicks, liderados por 27 puntos de Devin Booker. EFE

