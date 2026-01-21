Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Redacción deportes. Este miércoles se disputan los partidos de la séptima jornada de la Liga de Campeones Galatasaray-Atlético de Madrid, Qarabag-Eintracht Francfort, Chelsea-Pafos, Atalanta-Athletic Club, Juventus-Benfica, Slavia Praga-Barcelona, Marsella-Liverpool, Newcastle-PSV Eindhoven y Bayern Múnich-Union SG.

TENIS AUSTRALIA

Redacción deportes. El número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, vuelve a escena este miércoles, en la segunda ronda del Abierto de Australia, ante el alemán Yannick Hanfmann en una jornada en la que también juegan otros aspirantes al título como el alemán Alexander Zverev y el ruso Daniil Medvedev, en categoría masculina, y la bielorrusa Aryna Sabalenka y la estadounidense Coco Gauff, números uno y tres del ránking WTA, en femenina.

AUTOMOVILISMO RALLYS

Redacción deportes. La 54 edición del Campeonato del Mundo de Rallys (WRC) comienza entre este jueves y el domingo con el legendario Rally de Montecarlo, primera de las 14 pruebas programadas de un certamen en el que defiende el título el francés Sébastien Ogier, que tratará de sumar el décimo al volante de un Toyota GR Yaris para deshacer el empate a nueve con su compatriota Sébastien Loeb.

AGENDA INFORMATIVA

AUTOMOVILISMO

- Previa del Mundial de Rallys 2026, que comienza este fin de semana con el Rally de Montecarlo.

BALONCESTO

- NBA (-1 GMT): Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers (01.00), Boston Celtics-Indiana Pacers y New York Knicks-Brooklyn Nets (01.30), Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks y New Orleans Pelicans-Detroit Pistons (02.00), Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder (03.30) y Sacramento Kings-Toronto Raptors (04.00).

CICLISMO

- Tour Down Under masculino, en Australia (hasta 25).

FÚTBOL

- Liga de Campeones. 7ª jornada (-1 GMT): Galatasaray-Atlético de Madrid y Qarabag-Eintracht Francfort (18.45) y Chelsea-Pafos, Atalanta-Athletic Club, Juventus-Benfica, Slavia Praga-Barcelona, Marsella-Liverpool, Newcastle-PSV Eindhoven y Bayern Múnich-Union SG (21.00).

- Chile. Supercopa. Semifinales: Coquimbo-Limache (23.00).

TENIS

- Abierto de Australia, en Melbourne (hasta 1 feb). (FOTO)

