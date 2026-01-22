Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Moscú, 22 ene (EFE).- Las autoridades rusas han hallado varias fosas comunes con 524 cadáveres en la región fronteriza de Kursk, que estuvo bajo control temporal del Ejército ucraniano durante cerca de medio año, informó hoy la defensora del Pueblo ruso, Tatiana Moskalkova.

"Fueron hallados 524 cuerpos de fallecidos en fosas comunes", afirmó en declaraciones a la prensa rusa citadas por la agencia TASS.

Señaló que tras "la incursión artera y cínica de las fuerzas ucranianas en la región de Kursk y el secuestro de civiles en calidad de rehenes" fueron movilizados todos los recursos y posibilidades de Rusia para la búsqueda de desaparecidos.

"La base de datos de desaparecidos incluye 2.173 personas, de las cuales ya han sido localizadas 1.378, otras 452 siguen desaparecidas y 343 murieron", puntualizó.

Ucrania invadió la región fronteriza de Kursk en agosto de 2024 y controló parte de este territorio hasta principios de 2025, cuando las fuerzas rusas expulsaron al Ejército ucraniano con ayuda de militares norcoreanos. EFE

