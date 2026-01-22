Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Sídney (australia), 22 ene (EFE).- La estadounidense Madison Keys, novena cabeza de serie, avanzó este jueves a la tercera ronda del Abierto de Australia tras derrotar a su compatriota Ashlyn Krueger, 62 del mundo, por 6-1 y 7-5, en un encuentro de segunda ronda disputado en una hora y 13 minutos de juego.

Keys abrió el duelo con autoridad y se adjudicó el primer set por 6-1, apoyada en un servicio dominante y en una propuesta agresiva desde el fondo de la pista que le permitió tomar rápidamente el control de los intercambios.

La novena favorita marcó diferencias con su potencia en los golpes de derecha y con devoluciones profundas que limitaron las opciones de Krueger, incapaz de sostener el ritmo en el tramo inicial.

El segundo parcial, sin embargo, exigió un esfuerzo mayor. Krueger elevó su nivel, se aferró al partido con un tenis más valiente y llegó a colocarse con ventaja de 5-2, aprovechando un bache de su rival y la acumulación de errores en momentos clave.

Cuando la situación parecía encaminarse a un tercer set, Keys logró recomponerse, ajustó su juego en los puntos decisivos y encadenó una remontada que terminó por inclinar el set a su favor. La estadounidense recuperó terreno con mayor solidez al saque y con una derecha incisiva para presionar a Krueger en los intercambios.

Keys, que busca revalidar su título en Australia, se enfrentará en tercera ronda a la indonesia Janice Tjen, número 59 del mundo, o a la checa Karolina Pliskova, 1.057 en el ránking, una vez se resuelva el duelo entre ambas de segunda ronda.

En 2025, Madison Keys firmó una de las campañas más importantes de su carrera, con dos títulos y un salto definitivo en regularidad al máximo nivel.

La estadounidense abrió el año levantando el WTA 500 de Adelaida y, a partir de ahí, consolidó un recorrido sólido en los grandes torneos, con presencia destacada también en Roland Garros (cuartos de final) y participación en las WTA Finals, además de estabilizarse en la zona alta del ránking.

En el Abierto de Australia 2025, Keys construyó un torneo de menos a más y terminó coronándose campeona, tras enfrentarse en semifinales frente a la entonces número dos, Iga Swiatek, y en la final se impuso a la número uno, Aryna Sabalenka, para conquistar su primer título de Grand Slam. EFE

emg/apa