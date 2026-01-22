Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Santo Domingo, 21 ene (EFE).- El venezolano Alcides Escobar coronó un rally de cinco anotaciones en la octava entrada para que los Leones del Escogido derrotaran este miércoles por 7-6 a los Toros del Este en el primer partido de la serie final del campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Con la victoria obtenida en el partido celebrado en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo, los Leones tomaron la delantera sobre los Toros en la serie que se disputa al mejor de siete encuentros.

En la primera entrada, Junior Lake disparó un sencillo al jardín central para remolcar a Héctor Rodríguez y luego anotó por movimiento ilegal del lanzador Enny Romero, para darle la ventaja (2-0) a los Leones.

Los Toros respondieron anotando tres carreras en la parte alta del segundo acto, dos de ellas por cuadrangular del puertorriqueño Eddie Rosario, con el cual arrastró hasta el plato a Eloy Jiménez.

La tercera anotación de ese segundo capítulo llegó en las piernas de Yairo Muñoz, quien anotó por bases bolas recibida por el estadounidense Eric Filia con las almohadillas llenas.

Los romanenses continuaron con su ataque y sumaron dos vueltas más en el tercer episodio para ampliar su ventaja (2-5), cuando Jiménez conectó un doble por la banda del bosque izquierdo, con el que remolcó a Bryan de la Cruz, y luego anotó por imparable al prado derecho de Muñoz.

Aunque ambos equipos amenazaron con agregar anotaciones, el partido se mantuvo sin novedades hasta la parte alta de la octava entrada, cuando Sergio Alcántara pegó un indiscutible al jardín derecho para impulsar al norteamericano Rudy Martin con la sexta carrera de los Toros en el encuentro.

Los Leones despertaron en el cierre de esa octava entrada anotando cinco veces para darle la vuelta al partido.

La primera carrera de ese octavo episodio llegó por doble de Sócrates Brito para remolcar a Rodríguez, mientras que Lake lo siguió con sencillo dentro del cuadro, que permitió a Erik González avanzar hasta el plato.

Los escarlatas completaron sus ataque de cinco anotaciones con sencillo al bosque izquierdo de Escobar, con el que empujó a Brito y a Lake, y con elevado de sacrificio de Franchy Cordero, para remolcar a Yamaico Navarro con la vuelta de la diferencia.

La victoria fue para Aneurys Zabala (1-0) quien permitió una carrera y ponchó a dos bateadores en una entrada, y el salvamento se lo acreditó el norteamericano Stephen Nogosek (1) al retirar la novena sin anotaciones.

Romero inició por los Toros y lanzó cinco entradas de dos imparables y dos carreras, pero Jean Carlos Mejía (0-1) permitió cinco carreras en un tercio de entrada y perdió el encuentro.

El segundo partido de la final será disputado este jueves en el estadio Francisco Micheli, de La Romana, donde los Toros llevarán al montículo al colombiano Nabil Crismatt y los Leones al diestro mexicano José Urquidy. EFE

