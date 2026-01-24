Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Jan Téllez Asensio

Nueva York, 23 ene (EFE).- Hugo González fue clave en la remontada de los Boston Celtics este viernes en casa de los Brooklyn Nets por 126-130, con un triple en el último segundo de la prórroga que llevó el encuentro a un segundo tiempo extra en el que finalmente se impusieron los hombres de Joe Mazzulla.

González redondeó una actuación trascendental para Boston, aportando 10 puntos, 7 rebotes, una asistencia, un robo y un tapón, además de un impecable 4 de 4 en tiros de campo, incluidos dos triples, uno de ellos en ese último segundo de la prórroga para forzar el 118-118 que alargaba el agónico encuentro 5 minutos más.

El madrileño, elegido con el número 28 en el último 'draft', disputó 18 minutos y acaparó miradas en el Barclays Center en los momentos clave, no solo en la prórroga sino también en el tercer cuarto, cuando robó un balón en mitad de la cancha para poner a Boston por delante tras ir a remolque casi todo el encuentro.

Pese a conectar 3 triples en los primeros 3 minutos y empezar ganando, los Celtics no cuajaron un buena primera mitad y se fueron a vestuarios abajo 55-49, en un partido que parecía que no podrían levantar.

Hugo González hizo estallar el duelo con ese robo de balón en el tercer cuarto que finalizó al contraataque con una bandeja superando a su marcador. Su canasta colocó a los Celtics por delante en el luminoso en el tramo más decisivo del encuentro.

Desde esa bandeja del madrileño, en los últimos quince minutos el partido se convirtió en un toma y daca entre ambos equipos, con el pabellón abucheando o gritando cada tiro, pérdida o rebote conseguido.

Pese a que los Brooklyn Nets jugaban de locales, los Celtics contaron con un grandísimo apoyo por parte de la grada, mayoritariamente teñida del tan característico verde y blanco de la franquicia de Boston.

El Barclays Center, más inclinado hacia los Celtics, vio cómo el duelo se fue a la prórroga con 104-104, para llegar a otro tiempo extra con el 118-118 tras el triple de González y con un desenlace final de 126-130 para Boston.

Los de Joe Mazzulla tuvieron un 43 % de acierto desde la línea de 3 (22 de 51), mientras que el equipo de Jordi Fernández se quedó en un modesto 29 % (13 de 44).

En los Celtics, Payton Pritchard fue el máximo anotador con 32 puntos, Sam Hauser aportó 19 puntos y Jaylen Brown, elegido este lunes en el quinteto inicial del 'All Star' del Este, contribuyó con un triple doble (27 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias).

Porter Jr. fue el líder de los Nets una noche más, sumando 30 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. Nolan Traoré hizo 21 puntos (récord de su carrera) y Nic Claxton, 18.

Pese a esta derrota en la segunda prórroga ante Boston, los Nets (12-31) levantaron cabeza después de la humillación histórica recibida el pasado miércoles en el Madison Square Garden, donde cayeron ante su rival neoyorquino, los New York Knicks, por un sonrojante 12-66.

Esos 66 puntos, fueron la peor marca de un equipo en la NBA desde 64 que anotaron los Dallas Mavericks en un partido en 2016.

Los Nets siguen atraviesan una crisis de resultados con solo dos victorias en los últimos 14 partidos, que les tiene antepenúltimos en la clasificación del Este.

Los Celtics (28-16), son segundos en el Este pese a no poder contar con Jayson Tatum desde que empezó la temporada. Por delante solo tienen a Pistons, que están cuajando una gran temporada. EFE

