Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Melbourne (Australia), 24 ene (EFE).- La vuelta a la competición en el Abierto de Australia del número uno del mundo Carlos Alcaraz está prevista para este domingo, en el segundo turno de la pista central, la Rod LAver Arena, a partir de las 13.30 hora local (03.00 hora CET), contra el estadounidense Tommy Paul.

El murciano, que este sábado se ejercitó en el MElbourne Park durante cerca de una hora a pesar del intenso calor, próximo a los 40 grados que provocó el cierre del techo de las tres pistas principales y la cancelación de partidos en las canchas exteriores, jugará después del encuentro de apertura, entre la número uno del tenis femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka y la canadiense Victoria Mboko, una de las revelaciones del circuito WTA.

Tras Alcaraz, volverá a jugar el ídolo y esperanza local, el australiano Alex de Miñaur frente al kazajo Alexander Bublik en el primer tramo de la jornada vespertina del evento y el choque entre Elina Svitolina y la pupila de Conchita Martínez, la rusa Mirra Andreeva echará el cierre a la sesión en la pista principal.

En la Margaret Court, la segunda en relevancia, Coco Gauf se enfrentará a la checa Karolina Muchova y después, el ruso Daniil Medvedev afronta su particular revancha ante el joven estadounidense Learner Tien, campeón de las Finales Next Gen a finales del año pasado.

Los partidos entre la kazaja Yulia Putintseva y la estadounidense Iva Jovic y el del alemán Alexander Zverev contra el argentino Francisco Cerúndolo forman parte del orden de juego de la pista 3.

OCTAVO ENFRENTAMIENTO ENTRE ALCARAZ Y TOMMY PAUL

El paso hacia cuartos de final del número uno del mundo Carlos Alcaraz en su intento de ganar por primera vez en su carrera se topa con los intereses del estadounidense Tommy Paul, vigésimo jugador del mundo, con el que ya ha jugado en siete ocasiones previamente y al que ha ganado cinco veces.

El cuadro del primer Grand Slam del curso aumenta de exigencia en puertas de la segunda jornada de competición. Llega el domingo la eliminatoria de octavos de final. Tommy Paul y después, el ganador del encuentro entre el kazajo Alexander Bublik y el australiano Alex de Miñaur. Sería en los cuartos de final, el techo, hasta ahora, de Alcaraz en el Abierto de Australia.

La intención de lograr el séptimo torneo de Grand Slam y en erigirse en el más joven en hacerlo y en conseguir los cuatro grandes se mide con el jugador de Nueva Jersey, de 28 años, que llegó a ser el octavo jugador del mundo en junio pasado.

Paul, verdugo de Alejandro Davidovich en segunda ronda, semifinalista en Adelaida en este 2026, cuenta con cuatro títulos, el que logró en Estocolmo en el 2021 y los tres del 2024, en Dallas, Queens y otra vez Estocolmo. A las puertas de más trofeos se quedó en Eastbourne y Acapulco, en el 2023 y en Derlray Beach, en el 2024.

Sin embargo, ha sido en Australia donde Tommy Paul ha firmado su mejor actuación en un grande cuando se clasificó para las semifinales en el 2023, superado por Novak Djokovic. El pasado año alcanzó los cuartos de final y perdió con Alexander Zverev. Además, completó buenas actuaciones en Roland Garros en el 2025 y Wimbledon en el 2024 también en los cuartos.

"Es un gran jugador y se lo que tengo que hacer contra él. Es muy rápido con golpes planos. Tendré que jugar muy bien, a alto nivel. Estoy preparado para sufrir porque en algunos momentos llevará la iniciativa", dijo Alcaraz sobre su próximo adversario.

El murciano y Tommy Paul se han enfrentado en siete ocasiones. Alcaraz ganó las cuatro últimas, las más recientes. En el 2025 se impuso en los cuartos de final de Roland Garros y en el 2024 le superó en Wimbledon primero y en los Juegos Olímpicos de París después. Previamente, el español ganó al norteamericano en el Masters 1000 de Cincinnati y en el de Miami, en el 2023. Los triunfos de Paul fueron los dos en el Masters 1000 de Canadá, en el primer partido entre ambos, en el 2022 y un año después, en el 2023. EFE

apa