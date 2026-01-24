Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Caracas, 23 ene (EFE).- El chavismo pidió este viernes la liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, con una exhibición de drones que formaron sobre el cielo caraqueño frases de apoyo e imágenes de la pareja presidencial, detenida en EE.UU. tras la operación militar que terminó con su captura en suelo venezolano.

La firma de Maduro o frases como "Los queremos de vuelta" y "El pueblo los reclama" hicieron parte de la muestra, que fue seguida por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, y otros funcionarios desde el Patio de Honor de las Academias, en Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país, informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

"Soy inocente, no soy culpable. Soy un hombre decente y el presidente constitucional de mi país", se leía en el firmamento, en alusión a la frase que pronunció el mandatario el pasado 5 de enero durante su primera comparecencia ante un tribunal en Nueva York.

Entre los asistentes al espectáculo también se encontraban el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro, y los hijos de Flores, añadió VTV.

Maduro y Flores fueron capturados en la madrugada del pasado 3 de enero, cuando tropas estadounidenses lanzaron una serie de ataques contra puntos en Caracas y tres estados vecinos de esta capital.

También este viernes, más de un millar de simpatizantes del chavismo salieron nuevamente a las calles para exigir la liberación de la pareja presidencial y conmemorar el 68 aniversario de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1952-1958).

"Maduro, aguanta, el pueblo se levanta", coreaban los participantes en una de las movilizaciones que tenían como punto de encuentro la emblemática Plaza O'Leary, en el centro de la ciudad.

Una de las asistentes llevaba una imagen de Maduro y Flores abrazados, que ha aparecido en las últimas semanas en numerosas vallas en Caracas, y otros cargaban carteles con mensajes en español e inglés, como "Free (Liberen a) Maduro and Cilia".

Tras la detención de Maduro, Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada, en atención a una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). EFE

