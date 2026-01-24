Canal 26
Quito, 23 ene (EFE).- América Latina y el Caribe generaron en septiembre de 2025 un total de 156 teravatios hora (TWh) de electricidad, lo que representó un incremento interanual del 3,3 % frente al mismo mes de 2024, según el reporte mensual difundido por la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde).

Pese al crecimiento interanual, la cifra supuso una caída del 3,1 % respecto a agosto, atribuida a una menor demanda eléctrica derivada del cambio estacional en varias zonas de la región, y se convirtió en la segunda más baja de 2025, solo por encima del registro de febrero.

En cuanto a la electricidad generada a partir de fuentes renovables, la región alcanzó un 65 % en septiembre de 2025, lo que supuso un repunte del índice de renovabilidad frente al mes anterior, impulsado por una mayor participación de energías limpias y por la reducción de la generación con gas natural.

La hidroenergía se mantuvo como la principal fuente de generación eléctrica regional, con una participación del 45,7 %, superior al 43,6 % registrado en agosto, favorecida por las mejoras hidrológicas en la región.

Por su parte, la energía eólica aumentó su participación al 11,4 %, y la energía solar creció un 5 %, impulsada por la entrada en operación de nuevas instalaciones fotovoltaicas.

Por el contrario, la generación eléctrica a base de gas natural redujo su participación del 26,1 % en agosto al 24 % en septiembre, lo que en términos absolutos supuso una caída de 4,6 TWh, en respuesta a la recuperación de la generación hidroeléctrica.

También se registraron descensos en el uso de carbón mineral y otros combustibles fósiles.

Según el informe, la mejora del índice de renovabilidad se debió tanto al aumento de la generación con fuentes limpias como a la reducción de la producción eléctrica con fuentes no renovables.

Por países, once de los 27 Estados miembros de Olacde superaron el promedio regional de renovabilidad, con Paraguay y Uruguay a la cabeza (100 %), seguidos de Costa Rica (98 %), Venezuela (92 %), Ecuador (90 %), Brasil (89 %) y Colombia (86 %).

La Olacde, con sede en Quito, es un organismo de cooperación, coordinación y asesoría técnica de carácter público e intergubernamental, que desde 1973 busca fomentar la integración, conservación, racional aprovechamiento, comercialización y defensa de los recursos energéticos de la región. EFE

