Montevideo, 23 ene (EFE).- Paysandú prevaleció este viernes sobre Colón en una tanda de penaltis (5-3) tras igualar 1-1 en tiempo reglamentario y se convirtió en el primer equipo uruguayo que sale airoso en la Serie Río de la Plata.

El equipo dirigido por Emiliano Alfaro puso fin a una racha negativa de 9 encuentros consecutivos sin victorias para los representantes uruguayos.

El duelo, disputado en el Parque Artigas del departamento (provincia) de Paysandú, sirvió como estreno para la plantilla que jugará el campeonato uruguayo de segunda división.

En el conjunto argentino, dirigido por Ezequiel Medrán, sumaron minutos catorce nuevas incorporaciones.

Colón se fue en ventaja con un gol del delantero Ignacio Lago en el minuto 14 gracias a la asistencia de Conrado Ibarra.

Leonardo Gómez igualó en el minuto 41 con un cabezazo que dejó sin opciones al portero Matías Budiño.

En la tanda de penaltis, los jugadores de Paysandú transformaron sus cinco lanzamientos, mientras que Facundo Castro falló y dejó en problemas a Colón. EFE

