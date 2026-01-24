Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

TENIS ABIERTO AUSTRALIA

Melbourne (Australia). Los actuales campeones del Abierto de Australia, el italiano Jannik Sinner y la estadounidense Madison Keys, se enfrentan al norteamericano Eliot Spizzirri y a la checa Karolina Pliskova, respectivamente, en los dieciseisavos de final del primer Grand Slam de la temporada en una jornada en la que el diez veces ganador en Melbourne, el serbio Novak Djokovic, persigue meterse en octavos ante el neerlandés Botic van de Zandschulp.

TENIS ABIERTO AUSTRALIA/CALOR

Melbourne (Australia). Melbourne vive este sábado una ola de calor extremo que ha obligado a la organización del Abierto de Australia a adelantar los partidos para proteger la salud de los jugadores, una situación que ha provocado que varios tenistas reclamen más medidas y que una jugadora fuera retirada en silla de ruedas. Información de Edurne Morillo

AGENDA INFORMATIVA

ATLETISMO

- Grand Prix de Boston. Circuito oro de World Ahletics en pista cubierta.

AUTOMOVILISMO

- Rally de Montecarlo, primera prueba del Mundial 2026. Cuatro tramos, el último de ellos a las 17.35 GMT.

BALONCESTO

- España, Liga Endesa. 17ª jornada (-1 GMT): Casademont Zaragoza-Basquet Girona (18.00), Río Breogán-Real Madrid (19.00), Hiopos Lleida-San Pablo Burgos (20.00) y Covirán Granada-Surne Bilbao Basket (21.00).

BALONMANO

- Europeo masculino, en Dinamarca, Suecia y Noruega (hasta 1 feb). Segunda fase: España-Dinamarca, en Herning

BÉISBOL

- México. Los Charros de Jalisco, campeones defensores, reciben a los Tomateros de Culiacán, en el tercer juego de la final de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico.

ESQUÍ ALPINO

- Copa del Mundo. Descenso masculino en Kitzbuehel (Austria) (11.30)

- Copa del Mundo. Gigante femenino en Špindlerův Mlýn (Rep. Checa) (9.00 y 12.30 GMT).

FÚTBOL

- España. LaLiga EA Sports. 21ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Rayo Vallecano-Osasuna (14.00), Valencia-Espanyol (16.15), Sevilla-Athletic Club (18.30) y Villarreal-Real Madrid (21.00).

- Inglaterra (jornada 23)(-1 GMT): West Ham-Sunderland (13.30); Burnley-Tottenham (16.00); Fulham-Brighton (16:00); Manchester City-Wolverhampton (16.00) y Bournemouth-Liverpool (18:30).

- Alemania (jornada 18)(-1 GMT): Bayern-Augsburgo (15.30) y Unión Berlín-Borussia Dortmund (18:30).

- Italia (jornada 22) (-1 GMT): Como-Torino (15.00)

- Francia (jornada 19)(-1 GMT): Marsella-Lens (21:05).

- México: El Tigres UANL de la española Jenni Hermoso y la brasileña Jheniffer Cordinali recibe al Atlas; San Luis a Tijuana y Juárez FC a Cruz Azul, en la quinta jornada del Clausura del fútbol femenino de México.

- Bolivia. Previa del partido amistoso entre las selecciones de fútbol de Bolivia y México.

- Montevideo. El uruguayo Nacional y el chileno Deportes Concepción se enfrentan en un amistoso de pretemporada enmarcado en la Serie Río de la Plata. (FOTO)

- Tegucigalpa. Se inicia la primer jornada del torneo Clausura de Honduras con los juegos Juticalpa-Choloma y Real España-Olancho.

- Argentina. Continúa la primera fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, con los partidos Barracas Central-River Plate, Gimnasia y Esgrima-Racing Club y Rosario Central-Belgrano

FÚTBOL SALA

- Eurocopa masculina en Lituania, Letonia y Eslovenia (hasta 8).

MOTOCICLISMO

- Mundial de X-Trial. 6ª prueba, en Leeds (Reino Unido) (desde las 18.00).

TENIS

- Abierto de Australia, en Melbourne (hasta 1 feb). (FOTO)

. Rod Laver Arena (desde la 00.30 GMT): Aryna Sabalenka (BLR/1)-Anastasia Potapova (AUT). A partir de las 03.30: Carlos Alcaraz (ESP/1)-Corentin Moutet. A partir de las 09.00: Frances Tiafoe (USA/29)-Alex De Minaur (AUS/6) y Elena-Gabriela Ruse (ROU)-Mirra Andreeva (RUS/8).

. Margaret Court Arena (desde la 00.30 GMT): Daniil Medvedev (RUS/11)-Fabian Marozsan (HON). A partir de las 04.00: Coco Gauff (USA/3)-Hailey Baptiste (USA). a partir de LAS 09.00: Elina Svitolina (UKR/12)-Diana Shnaider (RUS/23) y Alexander Bublik (KAZ/10)-Tomás Martín Etcheverry (ARG).

. John Cain Arena (desde la 00.00 GMT): Victoria Mboko (CAN/17)-Clara Tauson (DIN/14) y Tommy Paul (USA/19)-Alejandro Davidovich (ESP/14). A partir de las 07.00: Iva Jovic (USA/29)-Jasmine Paolini (ITA/7). A partir de las 08.30: Alexander Zverev (ALE/3)-Cameron Norrie (GBR/26).

. Kia Arena (A partir de la 00.00 GMT): Learner Tien (USA/25)-Nuno Borges (POR), Zeynep Sonmez (TUR)-Yulia Putintseva (KAZ), Karolina Muchova (CZE/19)-Magda Linette (POL), Francisco Cerúndolo (ARG/18)-Andrey Rublev (RUS/13).

