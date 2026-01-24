Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Zamora (Venezuela), 23 ene (EFE).- Unas 80 familias han pernoctado a las afueras del penal El Rodeo I desde el pasado 8 de enero, cuando autoridades anunciaron excarcelaciones en Venezuela, y cumplen este viernes la decimosexta noche de vigilia, tiempo en el que han exigido la liberación de sus parientes presos políticos.

"Hoy más de 15 días en vigilia constante con distintas familias. Hemos manejado un número entre 80 y 90 familias a las afueras de El Rodeo I (en el estado Miranda, cercano a Caracas)", dijo a EFE Aurora Silva, esposa del activista político Freddy Superlano.

Silva reclamó que los familiares siguen sin "información real" ni una "cifra certera" sobre la cantidad de los presos políticos excarcelados en Venezuela, algo que también han criticado varias ONG mientras exigen una lista oficial con detalles de las liberaciones.

"Nosotros estamos exigiendo transparencia, las cifras reales, y que nos muestren las listas de las excarcelaciones. También, pidiendo que sean liberaciones plenas e incondicionales", manifestó Silva al asegurar que hay excarcelados con medidas cautelares.

Los familiares encendieron velas y escribieron en el suelo los nombres de los presos políticos en esta noche de vigilia y oración por sus seres queridos.

En su cuenta de X, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) reiteró que los parientes "no abandonarán las puertas de los penales ni cesarán en sus oraciones" hasta que "el último" de los presos políticos regrese a casa.

El Clipp, conformado por familiares de presos políticos y activistas de derechos humanos, informó sobre otras actividades de vigilia realizadas este viernes a las afueras de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, así como frente a distintos centros de prisión en el país.

Más temprano, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que 626 personas han sido excarceladas hasta el momento en el país, y anunció que llamará a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para que verifique la lista de los liberados, en medio de los señalamientos de familiares y ONG.

La ONG Foro Penal y la mayor coalición opositora de Venezuela -la Plataforma Unitaria Democrática-, cifran entre 156 y 170 excarcelados, respectivamente, desde el 8 de enero pasado, cuando el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un "número importante" de personas.

En Venezuela hay 780 presos políticos, según Foro Penal, aunque el Gobierno y la Fiscalía niegan en el país haya detenidos por estos motivos, sino que aseguran son personas que cometieron varios delitos.EFE

rbc/lb/gpv

(foto)(video)