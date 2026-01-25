Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Washington, 24 ene (EFE).- Luka Doncic volvió este sábado a Dallas por segunda vez con la camiseta oro y púrpura de los Lakers y selló una nueva victoria por 110-116 ante los Mavericks, un rival frente al que sigue imbatido desde que la franquicia texana decidió traspasarlo hace un año.

El esloveno brilló con 33 puntos, 8 rebotes y 11 asistencias, una actuación que volvió a dejar en evidencia la decisión de Dallas.

En este último año con los Lakers, Doncic se ha enfrentado a los Mavericks cuatro veces, dos en Dallas y dos en California, con un pleno de victorias para los angelinos.

La salida de Doncic de Dallas -un traspaso atribuido en exclusiva al entonces mánager general de los Mavericks, Nico Harrison- no rompió el idilio entre el esloveno y su afición, que este sábado volvió a recibirlo como uno de los suyos, entre aplausos y carteles de "vuelve a casa".

Doncic, de hecho, quiso tener un gesto con parte de esa afición y sorprendió a 22 seguidores que lo apoyaron en redes sociales en el momento de su trspaso con entradas de palco para el partido de hoy, un saludo previo al encuentro y bolsas de regalo con camisetas de los Lakers con su nombre y sus zapatillas.

Doncic deja Dallas helado

Los Mavericks (19-27) llegaban al encuentro de este sábado con su mejor racha de resultados desde la salida de Doncic hace casi un año: cuatro victorias seguidas. El esloveno y los Lakers (27-17) se encargaron de cortarla.

Tras un inicio igualado de partido, los Lakers se hicieron dueños del partido en el primer tiempo, con una diferencia que llegó a ser de 14 puntos en el segundo cuarto apuntalada en el liderato de Doncic, el acierto en triples (8 de 18) y el poderío en el rebote.

El resultado al descanso era un cómodo 52-65.

Pero todo cambió rápidamente a la vuelta de vestuarios. Los Lakers disputaron su peor cuarto esta temporada, con solo 14 puntos. En ese cuarto, los Mavericks firmaron un parcial de 16-0 del 56-69 al 72-69 para tomar la delantera.

Los Lakers siguieron en caída libre hasta que Dallas se puso con un +15 (102-87) en el ecuador del último cuarto, una ventaja que parecía definitiva teniendo en cuenta la dinámica del partido y el tiempo que faltaba.

Pero los Lakers de Doncic, esta vez con la inestimable ayuda de Lebron James, cerraron los últimos seis minutos de partido con un parcial de 8-27 para llevarse el triunfo 110-116 y dejar el American Airlines Center tan helado como Dallas, que estaba a -7 grados Celsius.

Además de los 33 puntos de Doncic, James aportó 17 al marcador de los Lakers, los mismos que Rui Hachimura, decisivo desde el perímetro. Los Angeles también superó a Dallas 66-54 en el rebote.

Para los Mavericks, el exLaker Max Christie lideró el tablero con 24 puntos, Naji Marshall firmó un doble-doble con 21 puntos y 11 rebotes el día de su 28 cumpleaños, mientras que Brandon Williams terminó con 20. EFE

