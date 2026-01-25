Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Melbourne (Australia), 25 ene (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka, primera cabeza de serie, selló este domingo su pase a los cuartos de final del Abierto de Australia al superar a la canadiense Victoria Mboko, decimoséptima favorita, por 6-1 y 7-6(1) en Rod Laver Arena.

Sabalenka, que empleó 1 hora y 26 minutos, dominó con claridad el primer set, resuelto con una puesta en escena contundente, y encarriló el partido gracias a su potencia al saque y su agresividad desde el fondo, dos señas de identidad con las que fue desbordando a una rival que disputaba uno de los compromisos más exigentes de su carrera en la pista central de Melbourne.

El duelo cambió de guion en el segundo parcial. Mboko, de 19 años, reaccionó tras verse contra las cuerdas y aprovechó una fase de altibajos de la número uno, que llegó a desperdiciar una primera oportunidad de cerrar el encuentro.

La canadiense, valiente al resto y más firme en los intercambios, enlazó juegos para igualar el set y forzar el desempate, elevando la tensión en un estadio que pasó del aparente trámite inicial a un final mucho más ajustado.

En el "tie-break", sin embargo, Sabalenka impuso su experiencia y su autoridad competitiva. Tras un arranque favorable a Mboko, la bielorrusa encadenó siete puntos consecutivos para adjudicarse la manga y evitar un tercer set, cerrando el partido con un 7-1 en el desempate.

Con este triunfo, Sabalenka prolonga su recorrido en Melbourne y mantiene el objetivo de volver a reinar en el primer grande de la temporada. La primera favorita conocerá a su próxima rival tras el desenlace del cruce de octavos que completa el cuadro. EFE

